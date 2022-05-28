Festival Haberleri - Festival Haber - Haberler

Festival Haberleri
Festival haber, Festival son dakika haberleri ve gelişmeleri.
TBMM Başkanı Şentop: "Füreya Koral'ın bu sanat anlayışını bizler de sürdürmeyi arzu ettik"
Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından Derya Uluğ ve Funda Arar, Isparta'daki festivalde sahneye çıkmama aldı
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: "Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Bugün seçim olsa artık seçilemez
Selçuk Bayraktar: "Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır"
Aliyev: "Erdoğan'ın, 'Azerbaycan, tek değil, Türkiye onun yanındadır' sözleri Azerbaycan'ın gücüne güç kattı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı
Melek Mosso'nun yerine konser verecek olan Seda Sayan konuştu: Sahne alacağımı menajerimden öğrendim
Erdoğan: "Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Azerbaycan ilişkileri) İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (1)
TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu, Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (3)
Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir: "Azerbaycan ve Türkiye birbirini tamamlıyor"
Konya'daki üniversite, "yapay zeka" temalı bahar şenliğiyle örnek olmak istiyor
İnternet Sitesi: ABD'nin Santa Clara İlçesinde Silahlı Şiddetin Maliyeti Sarsıcı Boyutlarda
Elbise-i Osmaniye'den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor
Nisan ayında evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi
8'inci kez evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi
20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı
Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz
Selçuk Bayraktar, Şuşa'yı ziyaret ettiBayraktar: "TB2 SİHA'lar Karabağ'da anlamını kazanmış oldu"
Bakan Ersoy: "Mayıs itibariyle İstanbul yüzde 35'in üzerinde turist almaya başladı"
Bakan Ersoy: "Ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız"
En güzel sarımsak yetiştiren 3 kişi ile en güzel frik pilavı yapan 3 kişi altın kazandı
"BASELECTED" sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak
Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: "Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı"