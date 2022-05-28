Festival Haberleri - Festival Haber - Haberler

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Festival Haberleri

Festival haber, Festival son dakika haberleri ve gelişmeleri.

TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri

TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri

Festival - 17 Dakika Önce
Kayseri'de 'Uluslararası Gençlik Festivali' düzenlendi

Kayseri'de "Uluslararası Gençlik Festivali" düzenlendi

Festival - 55 Dakika Önce
Feqiye Teyran ve Mirası Sempozyumu başladı

Feqiye Teyran ve Mirası Sempozyumu başladı

Festival - 1 Saat Önce
'Füreya Koral Sergisi' ziyarete açıldı

"Füreya Koral Sergisi" ziyarete açıldı

Festival - 1 Saat Önce
TBMM Başkanı Şentop: 'Füreya Koral'ın bu sanat anlayışını bizler de sürdürmeyi arzu ettik'

TBMM Başkanı Şentop: "Füreya Koral'ın bu sanat anlayışını bizler de sürdürmeyi arzu ettik"

Festival - 1 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı

Festival - 1 Saat Önce
Seda Sayan... MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNE ALACAK, KOMİK SAVUNMA!!

Seda Sayan... MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNE ALACAK, KOMİK SAVUNMA!!

Festival - 1 Saat Önce
ModaFest, geri dönüşümden yapılan kıyafetlerin defilesiyle başladı

ModaFest, geri dönüşümden yapılan kıyafetlerin defilesiyle başladı

Festival - 1 Saat Önce
Uşak'ta düzenlenen Moda Festivali geri dönüşüm defilesiyle başladı

Uşak'ta düzenlenen Moda Festivali geri dönüşüm defilesiyle başladı

Festival - 1 Saat Önce
Şile'de Bahar Festivali düzenlendi

Şile'de Bahar Festivali düzenlendi

Festival - 1 Saat Önce
Antalya'da 'Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu' atölyesi çocuklarla buluştu

Antalya'da "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölyesi çocuklarla buluştu

Festival - 1 Saat Önce
Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından Derya Uluğ ve Funda Arar, Isparta'daki festivalde sahneye çıkmama aldı

Melek Mosso konserinin iptal edilmesinin ardından Derya Uluğ ve Funda Arar, Isparta'daki festivalde sahneye çıkmama aldı

Festival - 1 Saat Önce
ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'

ESKİŞEHİR'DE '1'İNCİ ULUSLARARASI ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI FESTİVALİ'

Festival - 1 Saat Önce
Floransa Bayrak Dansçılarının gösterisi Başkentlilere coşkulu anlar yaşattı

Floransa Bayrak Dansçılarının gösterisi Başkentlilere coşkulu anlar yaşattı

Festival - 2 Saat Önce

TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri
Sessizliğini Bozdu! Bomba Melek Mosso İtirafı! Gerçek Ortaya Çıktı

Sessizliğini Bozdu! Bomba Melek Mosso İtirafı! Gerçek Ortaya Çıktı

Festival - 2 Saat Önce
Azerbaycan semalarında büyüleyen gösteri! Erdoğan ve Aliyev birlikte izledi

Azerbaycan semalarında büyüleyen gösteri! Erdoğan ve Aliyev birlikte izledi

Festival - 2 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Festival - 2 Saat Önce
Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Özer, TEKNOFEST'te MEB'in standını ziyaret etti

Festival - 2 Saat Önce
ESKİŞEHİR - 'Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' başladı

ESKİŞEHİR - "Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali" başladı

Festival - 2 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Festival - 2 Saat Önce
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi

Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi

Festival - 2 Saat Önce
Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: 'Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...

Anadolu Fest'in Valilik Kararı Yapılamamasının Ardından İptal Edilmesine Eskişehirli Gençten Tepki: "Özgürlüğümüzün Tamamen Kısıtlandığını...

Festival - 2 Saat Önce
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Bugün seçim olsa artık seçilemez

Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Bugün seçim olsa artık seçilemez

Festival - 3 Saat Önce
Deniz tutkunu sporcu Köyceğizlilerle buluştu

Deniz tutkunu sporcu Köyceğizlilerle buluştu

Festival - 3 Saat Önce
Selçuk Bayraktar: 'Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır'

Selçuk Bayraktar: "Bize düşen Türk çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır"

Festival - 3 Saat Önce
Araban Firik ve Sarımsak Festivali başladı

Araban Firik ve Sarımsak Festivali başladı

Festival - 4 Saat Önce
Aliyev: 'Erdoğan'ın, 'Azerbaycan, tek değil, Türkiye onun yanındadır' sözleri Azerbaycan'ın gücüne güç kattı'

Aliyev: "Erdoğan'ın, 'Azerbaycan, tek değil, Türkiye onun yanındadır' sözleri Azerbaycan'ın gücüne güç kattı"

Festival - 4 Saat Önce
Helun Fırat: 'Yasaklar Arttıkça Alanlar Daha Çok Dolacak'

Helun Fırat: "Yasaklar Arttıkça Alanlar Daha Çok Dolacak"

Festival - 4 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok-1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok-1

Festival - 4 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

Festival - 4 Saat Önce
Rusya'nın St. Petersburg Kentinde Kumdan Heykel Festivali Başladı

Rusya'nın St. Petersburg Kentinde Kumdan Heykel Festivali Başladı

Festival - 4 Saat Önce
Çağlak Festivali'nde Şimdi 90'lar Rüzgarı

Çağlak Festivali'nde Şimdi 90'lar Rüzgarı

Festival - 4 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı

Festival - 4 Saat Önce
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Festival - 5 Saat Önce
Melek Mosso'nun yerine konser verecek olan Seda Sayan konuştu: Sahne alacağımı menajerimden öğrendim

Melek Mosso'nun yerine konser verecek olan Seda Sayan konuştu: Sahne alacağımı menajerimden öğrendim

Festival - 5 Saat Önce
Erdoğan: 'Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur'

Erdoğan: "Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur"

Festival - 5 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (2)

Festival - 5 Saat Önce
Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı

Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı

Festival - 6 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-Azerbaycan ilişkileri) İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Azerbaycan ilişkileri) İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık"

Festival - 6 Saat Önce
15 METRELİK BÖREĞİ YİYEREK 3 BİN LİRANIN SAHİBİ OLDU

15 METRELİK BÖREĞİ YİYEREK 3 BİN LİRANIN SAHİBİ OLDU

Festival - 6 Saat Önce
TEKNOFEST Azerbaycan - Ödül töreni (1)

TEKNOFEST Azerbaycan - Ödül töreni (1)

Festival - 6 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (1)

Festival - 6 Saat Önce
TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu, Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı

TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu, Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı

Festival - 6 Saat Önce
Köyceğiz'de iyilik koşusu sunumu yapıldı

Köyceğiz'de iyilik koşusu sunumu yapıldı

Festival - 6 Saat Önce
Bandırma Belediyesi 4. Satranç Turnuvası Başladı

Bandırma Belediyesi 4. Satranç Turnuvası Başladı

Festival - 6 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu: (3)

Festival - 6 Saat Önce
'3. Uluslararası Feqiye Teyran ve Mirası Sempozyumu' başladı

"3. Uluslararası Feqiye Teyran ve Mirası Sempozyumu" başladı

Festival - 7 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a geldi

Festival - 7 Saat Önce
Bakan Ersoy tüm İstanbulluları festivale davet etti

Bakan Ersoy tüm İstanbulluları festivale davet etti

Festival - 7 Saat Önce
Konya'daki Kültür Festivalinde 'Türk Dünyası' rüzgarı esiyor

Konya'daki Kültür Festivalinde "Türk Dünyası" rüzgarı esiyor

Festival - 8 Saat Önce
Fabrikalab İzmir'de İnsansız Su Altı Aracı Üretilecek

Fabrikalab İzmir'de İnsansız Su Altı Aracı Üretilecek

Festival - 9 Saat Önce
10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Tepebaşı'nda Başladı

10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Tepebaşı'nda Başladı

Festival - 9 Saat Önce
HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

HATAYLI GENÇ MUCİTLERİN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Festival - 9 Saat Önce
SEDA SAYAN, ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NDE SAHNE ALDI

SEDA SAYAN, ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NDE SAHNE ALDI

Festival - 9 Saat Önce
Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir: 'Azerbaycan ve Türkiye birbirini tamamlıyor'

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir: "Azerbaycan ve Türkiye birbirini tamamlıyor"

Festival - 9 Saat Önce
Konya'daki üniversite, 'yapay zeka' temalı bahar şenliğiyle örnek olmak istiyor

Konya'daki üniversite, "yapay zeka" temalı bahar şenliğiyle örnek olmak istiyor

Festival - 9 Saat Önce
Milli savaş uçağı sanal olarak uçmaya başladı

Milli savaş uçağı sanal olarak uçmaya başladı

Festival - 9 Saat Önce
SPOR Pehlivanlar Kağıthane'de er meydanına çıktı

SPOR Pehlivanlar Kağıthane'de er meydanına çıktı

Festival - 10 Saat Önce
İnternet Sitesi: ABD'nin Santa Clara İlçesinde Silahlı Şiddetin Maliyeti Sarsıcı Boyutlarda

İnternet Sitesi: ABD'nin Santa Clara İlçesinde Silahlı Şiddetin Maliyeti Sarsıcı Boyutlarda

Festival - 10 Saat Önce
Singapur'da Ejderha Teknesi Festivali

Singapur'da Ejderha Teknesi Festivali

Festival - 10 Saat Önce
Elbise-i Osmaniye'den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor

Elbise-i Osmaniye'den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor

Festival - 10 Saat Önce
Antakya'da bisiklet festivali başladı

Antakya'da bisiklet festivali başladı

Festival - 10 Saat Önce
Nisan ayında evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

Nisan ayında evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

Festival - 11 Saat Önce
GÜNDEM / 28 Mayıs 2022

GÜNDEM / 28 Mayıs 2022

Festival - 12 Saat Önce
Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak

Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak

Festival - 13 Saat Önce
8'inci kez evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

8'inci kez evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

Festival - 17 Saat Önce
Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle başladı

Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle başladı

Festival - 18 Saat Önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Festival - 20 Saat Önce
20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı

20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı

Festival - 20 Saat Önce
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mayıs 2022

Festival - Dün 23:59
Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

Festival - Dün 23:48
500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı

500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı

Festival - Dün 23:39
Bakan Ersoy: 'Şehirlerimizin yeni marka yüzlerini oluşturmaya çalışıyoruz'

Bakan Ersoy: "Şehirlerimizin yeni marka yüzlerini oluşturmaya çalışıyoruz"

Festival - Dün 23:04
Melek Mosso'nun Yerine Sahne Alacak Sanatçı Belli Oldu

Melek Mosso'nun Yerine Sahne Alacak Sanatçı Belli Oldu

Festival - Dün 22:52
Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında

Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında

Festival - Dün 22:52
Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz

Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz

Festival - Dün 22:50
Selçuk Bayraktar, Şuşa'yı ziyaret ettiBayraktar: 'TB2 SİHA'lar Karabağ'da anlamını kazanmış oldu'

Selçuk Bayraktar, Şuşa'yı ziyaret ettiBayraktar: "TB2 SİHA'lar Karabağ'da anlamını kazanmış oldu"

Festival - Dün 22:47
Bakan Ersoy: 'Mayıs itibariyle İstanbul yüzde 35'in üzerinde turist almaya başladı'

Bakan Ersoy: "Mayıs itibariyle İstanbul yüzde 35'in üzerinde turist almaya başladı"

Festival - Dün 22:33
Bakan Ersoy: 'Ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız'

Bakan Ersoy: "Ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız"

Festival - Dün 22:28
Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

Üsküdar'da horon eşliğinde 3. Islık Dili Tanıtım Günleri gerçekleştirildi

Festival - Dün 22:17
En güzel sarımsak yetiştiren 3 kişi ile en güzel frik pilavı yapan 3 kişi altın kazandı

En güzel sarımsak yetiştiren 3 kişi ile en güzel frik pilavı yapan 3 kişi altın kazandı

Festival - Dün 21:55
Türk Mutfağı Haftası'nda, Kırıkhan ilçesinde Kuzu Ciğer tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası'nda, Kırıkhan ilçesinde Kuzu Ciğer tanıtıldı

Festival - Dün 21:32
Osman Nuri Kabaktepe; 'AK Parti yaparsa böyle yapar'

Osman Nuri Kabaktepe; "AK Parti yaparsa böyle yapar"

Festival - Dün 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

Festival - Dün 20:50
'BASELECTED' sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak

"BASELECTED" sergisi, yarın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverle buluşacak

Festival - Dün 20:47
Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı

Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı

Festival - Dün 20:33
'İpekfest Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi

'İpekfest Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi

Festival - Dün 20:26
TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor

TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor

Festival - Dün 20:22
Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: 'Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı'

Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: "Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı"

Festival - Dün 20:12
4. ESEV Sanat Festivali başladı

4. ESEV Sanat Festivali başladı

Festival - Dün 19:19
Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek

Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek

Festival - Dün 19:04
Pehlivanlar Kağıthane'de er meydanına çıktı

Pehlivanlar Kağıthane'de er meydanına çıktı

Festival - Dün 18:19
Kağıthane'de 500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı

Kağıthane'de 500 Pehlivan Kağıthane'de er meydanına çıktı

Festival - Dün 17:41
Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor

Azerbaycan'da TEKNOFEST coşkusu ikinci gününde devam ediyor

Festival - Dün 17:11
Ünlü şef Cüneyt Asan genç şeflerle birlikte yemek dağıttı

Ünlü şef Cüneyt Asan genç şeflerle birlikte yemek dağıttı

Festival - Dün 17:07
Yaylabayır kamp ve karavan festivali başladı

Yaylabayır kamp ve karavan festivali başladı

Festival - Dün 17:06
Okul Tıraşı ve Melih Selçuk Cannes'da Yarışıyor

Okul Tıraşı ve Melih Selçuk Cannes'da Yarışıyor

Festival - Dün 16:52
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak

Festival - Dün 16:50
Çağlak Festivali'nde Derya Uluğ Konseri

Çağlak Festivali'nde Derya Uluğ Konseri

Festival - Dün 16:44
Karacabey Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

Karacabey Uluslararası Leylek Festivali başlıyor

Festival - Dün 16:28
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