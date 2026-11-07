Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yılmaz Erdoğan, Fethiye Film Festivali'nin üçüncü gününde sinemaseverlerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Fethiye Uluslararası Film Festivali'nin üçüncü gününde Yılmaz Erdoğan, Özer Olgu Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle söyleşide buluştu. Erdoğan çocukluk ve okul yıllarını anlattı, şiirin hiç yok olmayacağını söyledi; festival yarın sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Fethiye Uluslararası Film Festivali'nin üçüncü gününde yönetmen, senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, sinemaseverlerle bir araya geldi.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Kent Konseyi destekleriyle gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde Erdoğan, Özer Olgu Kültür Merkezi'nde söyleşiye katıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, çocukluk ve okul yıllarını anlattı.

Şiirin hiçbir zaman yok olmayacağını belirten Erdoğan, şiirselliğin her şeyin mayasında bulunduğunu kaydetti.

Bir hikayede "Bundan film olur." dedirten bir şey olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tabii yazarken beş yılı çöpe atmak da var. Geçmişte yazdım yazdım olmadı. Meğerse ondan olmazmış. 30 kere yazdığım da oldu. Bir Demet Tiyatro'yu yazarken 'Bundan film olur' demiştim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra vatandaşların sorularını cevapladı.

Program, fotoğraf çekimiyle??????? sona erdi.

Film gösterimleri de yapılan festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi!

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti

Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti13

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Almanya Başbakanı Merz'den Müslüman göçmenlere çağrı: Bu sorumluluğa uymayanlar ülkemizi terk etmeli13

Müslüman göçmenlere açık çağrı: Uymayan ülkemizi terk etmeli
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak

Arda'ya çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike

Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike