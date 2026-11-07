Yılmaz Erdoğan, Fethiye Film Festivali'nin üçüncü gününde sinemaseverlerle buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Fethiye Uluslararası Film Festivali'nin üçüncü gününde yönetmen, senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, sinemaseverlerle bir araya geldi.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Kent Konseyi destekleriyle gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde Erdoğan, Özer Olgu Kültür Merkezi'nde söyleşiye katıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, çocukluk ve okul yıllarını anlattı.

Şiirin hiçbir zaman yok olmayacağını belirten Erdoğan, şiirselliğin her şeyin mayasında bulunduğunu kaydetti.

Bir hikayede "Bundan film olur." dedirten bir şey olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tabii yazarken beş yılı çöpe atmak da var. Geçmişte yazdım yazdım olmadı. Meğerse ondan olmazmış. 30 kere yazdığım da oldu. Bir Demet Tiyatro'yu yazarken 'Bundan film olur' demiştim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha sonra vatandaşların sorularını cevapladı.

Program, fotoğraf çekimiyle??????? sona erdi.

Film gösterimleri de yapılan festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA