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Şebnem Ferah, 7 yıl aradan sonra Adana'da hayranlarıyla buluştu

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Türk rock sanatçısı Şebnem Ferah, 7 yıl aradan sonra Adana'da Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda hayranlarıyla buluştu. Ferah, sevilen şarkılarını seslendirirken hayranları da gece boyunca şarkılara eşlik etti.

Türk rock sanatçısı Şebnem Ferah, 7 yıl aradan sonra Adana'da verdiği konserde müzikseverlerle bir araya geldi.

Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Ferah, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'nın ardından Adana'da Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda hayranlarının karşısına çıktı.

Sahneye çıkarken yoğun alkışlarla karşılanan Ferah, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Hayranları da gece boyunca şarkıları sanatçıyla birlikte söyledi.

Şebnem Ferah'a klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.

Kaynak: AA
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