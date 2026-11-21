Babaeski'de çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Gündüz Onat Festival Alanı'na konuşlandırıldı.

Çocuklar, etkinlikte TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izledi.

Belediye Başkanı Fırat Yayla da tırı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden Yayla, çocukların mutluluğuna ve heyecanına ortak olduğunu belirtti.

Birlikte film izleyip, güzel anılar biriktirdiklerini dile getiren Yayla, "Çünkü biz, çocuklarımızın mutlu olduğu, hayallerini özgürce büyüttüğü bir Babaeski için çalışıyoruz. Onların bir gülümsemesi, bizim en büyük mutluluğumuz. Bu güzel etkinlikte emeği geçen TRT ailesine ve bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA