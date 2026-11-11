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Mehmet Ali Nuroğlu'nun 'Dünyada' oyunu Londra'da İngilizce ve Türkçe sahnelendi

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Mehmet Ali Nuroğlu'nun 'Dünyada' oyunu Londra'da İngilizce ve Türkçe sahnelendi
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Mehmet Ali Nuroğlu'nun tek kişilik 'Dünyada' performansı, Londra'da İngilizce ve Türkçe seyirciyle buluştu. Voila Tiyatro Festivali kapsamında Türkçe Yunus Emre Enstitüsü'nde, İngilizce The Space'te sahnelenen oyun, kimlik ve aidiyet temalarını ele alıyor.

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Ali Nuroğlu, tek kişilik performansı "Dünyada"yı İngiltere'nin başkenti Londra'da hem İngilizce hem de Türkçe sahneledi.

Nuroğlu'nun tiyatro ile sinemayı buluşturan tek kişilik oyunu "Dünyada", Voila Tiyatro Festivali kapsamında Londra'da seyirciyle buluştu.

Amerikalı oyun yazarı Will Eno'nun "Title and Deed" adlı eserinden uyarlanan oyun, Türkçe olarak Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde, İngilizce olarak da The Space adlı tiyatroda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Londra Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle sinematik anlatım olanakları kullanılarak tiyatro sahnesine taşınan yapımda Nuroğlu, kimlik, hafıza, göç, yerinden edilme ve aidiyet gibi kavramları çağdaş bir performans diliyle ele aldı.

Nuroğlu'nun tek kişilik performansı, ağustosta da Londra'nın ünlü bağımsız sahne sanatları festivallerinden Camden Fringe'de sahnelenmişti.

Kaynak: AA
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