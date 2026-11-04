Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali İstanbul'da 56 filmle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen "6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali", doğduğu şehir olan İstanbul'da yeniden sinemaseverlerle buluştu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkı sunduğu festival, 150'yi aşkın uluslararası konuğu, Türkiye'den 300 sektör profesyonelini ve akademi dünyasını bir araya getiriyor.

Festivalin Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, Türk dünyasından farklı eserleri seslendirdiği konser verdi.

"Bazen tek bir film, binlerce kilometrelik mesafeleri ortadan kaldırır"

Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türk dünyasının binlerce yıllık ortak tarihinin, köklü bir kültürün ve güçlü kardeşlik bağlarının oluşturduğu büyük bir medeniyet ailesi olduğunu belirterek, "Coğrafyalarımız farklı olsa da tarihimiz, kültürel değerlerimiz ve ortak hafızamız bizi birbirimize bağlamaktadır. Bu ortak mirasın en önemli unsurlarından biri de sözlü anlatı geleneğimizdir. Dede Korkut hikayelerinden Manas Destanı'na, Köroğlu'ndan Alpamış'a uzanan bu zengin miras, kahramanlık, adalet, aile, dayanışma ve insan sevgisini kuşaktan kuşağa aktarmıştır." dedi.

Yazgı, Korkut Ata'nın adının da bu büyük ortak mirasın sembolü olduğuna işaret ederek, şunları söyledi.

"Bugün gerçekleştirdiğimiz festival, bu mirası sinemanın diliyle yeniden yorumlamayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlamaktadır. 2021'de İstanbul'da başlayan Korkut Ata Film Festivali, altıncı yılında yeniden İstanbul'da, daha geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. İstanbul'dan Bursa'ya, Azerbaycan'dan Türkmenistan'a ve Kazakistan'a uzanan festival yolculuğumuz, Türk dünyasının farklı coğrafyaları arasında kültürel etkileşimin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu yıl 10 ülke ile 10 özerk cumhuriyet ve topluluktan toplam 56 film izleyiciyle buluşacak. 150'yi aşkın uluslararası konuğumuzu ve ülkemizden 300 sinema temsilcisini ağırlayacağız."

Festivalin değerinin bu rakamların daha ötesinde olduğunu vurgulayan Yazgı, "Farklı coğrafyalarda doğan hikayelerin aynı perdede buluşması, birbirimizi daha yakından tanımamıza ve ortak kültürel hafızamızı birlikte güçlendirmemize imkan sağlamaktadır. Çünkü sinema yalnızca hikaye anlatmaz, toplumların hafızasını, hayallerini, sevinçlerini ve acılarını da yansıtır. Bazen tek bir film, binlerce kilometrelik mesafeleri ortadan kaldırır, hiç tanımadığımız insanların duygularını bize yakınlaştırır." ifadelerini kullandı.

Yazgı, bu festivalle Türk dünyasının zengin hikayelerini dünyayla buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"2026 yılı Türk dünyası açısından ayrıca anlamlıdır. Türk cumhuriyetlerinin 1991 yılında bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarının 35. yılını idrak ediyoruz. Geride kalan 35 yılda Türk cumhuriyetleri, bağımsız devletler olarak uluslararası alanda güçlenmiş, kendi kimliklerini ve kültürel değerlerini koruyarak ortak geleceklerini inşa etme yolunda önemli kazanımlar elde etmiştir. Bugün bizlere düşen görev, bu birikimi geleceğe taşımak, kültür, sanat, eğitim, bilim ve ekonomi başta olmak üzere her alanda iş birliğimizi geliştirmektir."

"Aytmatov, yalnızca Kırgızistan'ın değil, bütün Türk dünyasının ortak değeridir"

Açılışa konuk olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Korkut Ata'nın asırlar önce sözle yaşattığı değerlerin bugün sinemanın diliyle yeni nesillere ulaştığını ifade ederek, "Sinema yalnızca bir sanat değil, hafızamızı koruyan, birbirimizi tanımamızı sağlayan ve ortak geleceğimizi şekillendiren güçlü bir kültür köprüsüdür." dedi.

Festivalin her geçen yıl güçlenerek uluslararası sinema dünyasının önemli buluşmalarından biri haline geldiğini belirten Raev, "Artık hedefimiz yalnızca filmlerimizi birbirimize göstermek değil, ortak yapımlar gerçekleştirmek, genç sinemacılarımızı buluşturmak ve hikayelerimizi dünya sinemasında daha görünür kılmaktır. Bu yıl festivalimizde yapay zeka gibi yeni teknolojilerin ele alınması da bu gelecek arayışımızın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Raev, festivalin "Aytmatov" filmiyle açılmasının önemli olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin sinemanın merkezinde daima insan ve onun hikayesi olacaktır. İşte bu hikayeleri evrensel bir dile dönüştüren büyük ustalardan biri de Cengiz Aytmatov'dur. Eserleriyle insanın vicdanını, hafızasını ve kendi kökleriyle bağlarını anlatan Aytmatov, yalnızca Kırgızistan'ın değil, bütün Türk dünyasının ortak değeridir. Bu büyük mirası gelecek nesillere taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle TÜRKSOY olarak büyük yazarımızın doğumunun 100. yılı olan 2028 yılını 'Cengiz Aytmatov Yılı' ilan edeceğimizin müjdesini vermek istiyorum."

"Sinemayı kırık kanatlı bir kuşa çevirmeyelim"

Festival ve Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Nazif Tunç da sinemanın insanı çok çabuk büyüttüğünü dile getirerek, "Hayatta deneyimlemek için fırsat bulamayacağımız bir sürü deneyimi sinema vasıtasıyla hayatımıza kazandırırız. Bu yüzden sinemaya sıkı tutunalım. Sinemayı kırık kanatlı bir kuşa çevirmeyelim. O biz uçmamızı ve ötelere gitmemizi sağlayan bir sanattır. Kardeşliği, merhameti, fedakarlığı, ahlakı sinemadan tekrar öğrenmemiz lazım. Sinema bizim hayatımızı güzelleştiren bir sanattır." görüşlerini paylaştı.

Tunç, himayelerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına ve destekçilere teşekkür ederek, "Bugün Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'yle dünyaya yepyeni bir sinema dili sunuyoruz. Renkleri tertemiz olan bir sinema dili. O yüzden Türk yurdunun kardeşlerini de anıyorum. Böyle bir festivali dünyaya bahşettikleri için." dedi.

Festivalin Direktörü İhsan Kabil ise konuşmasında festivalin ortaya çıkış hikayesini katılımcılarla paylaşarak, dünya sineması içinde kendine has karakteristik ve tematik özellikleriyle özel bir yerde duran emsalsiz filmlerin festival izleyicisiyle buluştuğunu söyledi.

Festival kapsamında birçok önemli etkinliğin düzenleneceğini aktaran Kabil, dünya sineması içinde bu festivalin çok farklı bir yerde durduğuna dikkati çekti.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra kültür sanat ve Türk dünyasından birçok ismin katıldığı programda açılış konuşmalarının ardından Kırgızistan yapımı "Aytmatov" filmi izleyicilerle buluştu.

Festivale dair

Festival 2021'de İstanbul'da başladı. Daha sonra yolculuğunu Bursa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan'da sürdürdü. Festival kapsamında bugün "Türk Dünyası Sinema Zirvesi" saat 10.00'da The Marmara Büyük Balo Salonu'nda başlayacak. Türk dünyasının sinema temsilcilerini buluşturacak zirvede, ortak yapım olanakları ve ülkeler arasındaki sektörel işbirliklerinin geliştirilmesi ele alınacak.

Toplam 56 filmin izleyiciyle buluşacağı festivalde, "Uzun Metraj Kurmaca", "Belgesel" ve "Kısa Film" yarışmalarında onar yapım olmak üzere 30 film ödül için yarışacak. Yapımları, Türk dünyasının farklı ülkelerinden yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonellerinden oluşan jüriler değerlendirecek.

Yarışmaların yanı sıra Güncel İnsan Manzaraları, Tarihi Panorama, Türkuaz Belgesel Kuşağı ve animasyon gösterimleri de programda yer alacak. Tarihi olaylardan bireysel hikayelere ve toplumsal hafızaya uzanan seçki, Türk dünyası sinemasının farklı örneklerini izleyiciye sunacak.

Yeni filmlere destek

Festival, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu (Pitching) etkinliği ile yeni sinema projelerine de destek sağlayacak. Yarın The Marmara Meeting Center'da düzenlenecek etkinlikte, iki ülkeden sinemacılar projelerini Türkiye ve Kırgızistan'dan jüri üyelerine sunacak. Etkinlik kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek verilecek.

"Sinemada Yapay Zeka ve Kadim Anlatının Dijital Dönüşümü" panel de 7 Kasım'da 10.30'da Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Ozan Sihay ve Ay Yapım'ın yapay zeka ekibinden temsilcilerin katılacağı panelde, sinemanın yeni teknolojilerle değişen anlatım olanakları ve kadim hikayelerin dijital dünyadaki geleceği ele alınacak.

Türk Dünyası sineması akademik çalışmalarla ele alınacak

Uluslararası Türk Dünyası Korkut Ata Sinema Sempozyumu, yarın 10.30'da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Türk dünyası sinemasının akademik çalışmalar ışığında ele alınacağı sempozyum, sinemacılar ile akademisyenleri buluşturacak.

Festivalin kapanış ve ödül töreni ise 7 Kasım'da 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Uzun Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri sahiplerini bulacak. Belgesel ve kısa film yarışmalarında ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek.

Atlas 1948 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması, Emek Sineması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Salonu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sadabat Salonu'nda gerçekleşecek tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Sinemaseverler, film ve seans programına "korkutatafilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Kaynak: AA