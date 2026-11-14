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Ayvacık'ta 20 develi havut hayrında 10 Ocak 2027'deki festival duyuruldu

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Deveciler Derneğince düzenlenen geleneksel havut hayrına 20 deve katıldı. Stadyumda develere havut bağlandı, yemek ikram edildi ve antrenman güreşleri yaptırıldı; 10 Ocak 2027'de Deve Güreşleri Festivali düzenleneceği duyuruldu.

??????? Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Deveciler Derneğince geleneksel havut hayrı gerçekleştirildi.

Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen hayra 20 deve katıldı. Programda develere havut bağlanırken, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Deveciler Derneği Başkanı Müjdat Bayram, yaptığı açıklamada, hayrı her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programda develere antrenman güreşleri de yaptırıldı. Katılımcılara, 10 Ocak 2027'de Deve Güreşleri Festivali düzenleneceği duyuruldu.

Kaynak: AA
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