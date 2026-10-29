Trabzon’da 1 ton 680 kiloluk kuymak şovu! 10 bin kişiye ikram edildi

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Trabzon’da düzenlenen ilk Gastronomi Festivali, dev kuymak gösterisiyle başladı. Şeflerin dev kazanda hazırladığı 1 ton 680 kilogramlık kuymak, vinç yardımıyla yaklaşık 10,5 metre havaya kaldırılarak uzatma rekoru denemesine konu oldu. Festival alanında ilgiyle izlenen gösterinin ardından kuymak, yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi.

DEV KUYMAK VİNÇLE METRELERCE YÜKSELTİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin yöresel lezzetlerini tanıtmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali, 29 Ekim’de Yenimahalle Fuar Alanı’nda kapılarını açtı.

Festivalin en dikkat çeken etkinliği, dev kazanda pişirilen kuymak oldu. Yaklaşık 1,5 ton peynir kullanılarak hazırlanan ve toplam ağırlığı 1 ton 680 kilograma ulaşan kuymak, pişirme işleminin ardından vinç yardımıyla 10,5 metre yüksekliğe kaldırıldı. Gösteri sırasında uzatma rekoru denemesi yapılırken alanda renkli görüntüler oluştu.

BAŞKAN GENÇ DE KUYMAĞI KARIŞTIRDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile protokol üyeleri de dev kuymağın hazırlanmasına eşlik etti. Şeflerle birlikte kuymağı karıştıran Genç, festivalin kentin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtması açısından önemli olduğunu belirtti.

Hazırlanan dev kuymak, gösterinin ardından festival alanındaki vatandaşlara dağıtıldı.

HEDEF UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI

Festivalin açılışında Trabzon’un gastronomi alanındaki hedeflerine de dikkat çekildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin 16 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu, bunların 10’unun yiyecek ve içecek alanında yer aldığını söyledi.

Trabzon mutfağını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı amaçladıklarını belirten Genç, kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gastronomi alanında adaylık başvurusu yaptığını açıkladı. Hedefin, adaylık sürecini tamamlayarak Trabzon’u uluslararası gastronomi şehirleri arasına taşımak olduğu ifade edildi.

FESTİVAL DÖRT GÜN SÜRECEK

29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde gastronomi yarışmaları, şeflerle atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler ve çocuklara yönelik etkinlikler de yer alıyor.

Program kapsamında Arda Türkmen, Ebru Baybara ve Ayvaz Akbacak gibi şeflerin etkinliklere katılması planlanırken, Tuğçe Kandemir, Resul Dindar ve Feridun Düzağaç da konser programında sahne alacak.