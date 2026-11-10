Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kültür Yolu Festivali'nde 52 kartpostallık sanayi sergisi Tarım Müzesi'nde açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kültür Yolu Festivali'nde 52 kartpostallık sanayi sergisi Tarım Müzesi'nde açıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarına ait 52 kartpostal Tarım Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Sunar Yatırım'ın kuruluş yılına özel seçilen eserler, Adana'nın sanayileşme serüvenini ziyaretçilere aktarıyor.

Adana Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde kentin sanayileşme tarihine ışık tutan 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarına ait 52 kartpostal sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Sunar Kartpostal Koleksiyonu - Çatı Arasından Çıkan Adana Sanayi İzleri" sergisi, Tarım Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Mehmet Uluğtürkan'ın üstlendiği sergide, 1910'lu yıllarda Adana'da sanayi faaliyetlerine öncülük eden Namık Yarman'ın koleksiyonunda bulunan tarihi kartpostallar yer alıyor.

Sunar Yatırım'ın 52. kuruluş yılına özel seçilen 52 eser, Avrupa'daki sanayi teknolojilerinin Çukurova'daki üretim süreçlerine yansımalarını ve Adana'nın sanayileşme serüvenini ziyaretçilere aktarıyor.

Küratör Mehmet Uluğtürkan, AA muhabirine, kartpostalların Sunar Yatırım Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu tarafından koruma altına alındığını söyledi.

Yarman'ın Avrupa'daki sanayi fuarlarını takip eden biri olduğunu belirten Uluğtürkan, "Namık Yarman dünyadaki makine sektörünü dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak takip etmeye çalışıyor. Fuarlardan kataloglar getirtiyor. Bu kataloglardaki makine fotoğraflarını inceleyerek yapabildiklerinin üretimini gerçekleştiriyor. Yerli ve milli makinecilerin babası diyebiliriz." diye konuştu.

"Çatı arasından çıkan bu albüm, şimdi çok güzel bir sergiye dönüştü"

Sergide 52 kartpostalın yer aldığını ifade eden Uluğtürkan, şöyle konuştu:

"Bu sergi, temeli merak olan bir sergi. Sergideki ürünler, tesadüf eseri, daha önce Yarman'a ait olan evin yıkılması sonucu gün yüzüne çıktı. Burada 1900'lü yılların başlangıcında ortaya çıkan makinelerin kartpostalları var. Çatı arasından çıkan bu albüm, şimdi çok güzel bir sergiye dönüştü. Bu sergiyi herkesin gelip görmesini çok isterim."

Namık Yarman'ın torunu Birol Yarman da dedesinin, Adana sanayisinin gelişmesinde öncü isimlerden biri olduğunu dile getirdi.

Dedesiyle gurur duyduğunu vurgulayan Yarman, "Çocukluğum fabrikamızda geçmişti. Açıkçası bir kısmını o fabrikada gördüm. Şu anda onları görmüş olmak da inanın bende farklı bir duygu yarattı." dedi.

Sergi 15 Kasım'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
İstanbul'da D-100'de İncirli çilesi! Yan yol kapandı, 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü

5 dakikalık yol 45 dakika sürdü! Taksici tek kelimeyle özetledi
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar88

Atatürk'ü anma törenine yakışmayan görüntü! Yuhaladılar

Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet! Kendisinden 14 yaş küçüktü

Bir anlık öfke 2 hayat soldurdu! Biri hapiste, biri toprak altında
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk'e benzerliğiyle şaşırtan Bursalı inşaat ustası! Görenler duygulanıyor, çocuklar sarılıyor

Sokakta görenler duygulanıyor! Atatürk'e benzerliği şaşırtıyor
Heidi Klum, 17 yaş küçük eşiyle yatta aşk tazeledi

Yaş farkına inat! Genç eşini öpmelere doyamadı
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti

Altın yatırımcısının gözü kulağı bu haberde
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik14

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Berkan Kutlu'nun kariyer sezonu

Galatasaraylılara ''Biz neyi kaçırmışız?'' dedirtiyor
Tartıştığı kuryeyi yere fırlattı

Akan trafikte yaptığına bakın! Kamera anbean kaydetti
Özel Harekat polisine acı veda! Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı

Özel Harekat polisine acı veda