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Fethiye'de Türk Yıldızları'nın prova uçuşu vatandaşların yoğun ilgisini çekti

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Fethiye'de Türk Yıldızları'nın prova uçuşu vatandaşların yoğun ilgisini çekti Haber Videosunu İzle
Fethiye'de Türk Yıldızları'nın prova uçuşu vatandaşların yoğun ilgisini çekti
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Fethiye'de 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Çalış Plajı'nda gösteri yapacak Türk Yıldızları'nın prova uçuşu, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler de uçakların manevralarını fotoğraf ve videoyla kaydetti.

26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Çalış Plajı'nda gösteri yapacak Türk Yıldızları'nın prova uçuşu, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları, hava gösterileriyle renkli görüntülere sahne oluyor. Festival kapsamında gösteri yapması beklenen Türk Yıldızları, Çalış Plajı semalarında prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki geçişlerini ilgiyle takip eden vatandaşlar, uçakların manevralarını fotoğraf ve video çekerek kaydetti. Çalış Plajı ve çevresinde bulunan yerli ve yabancı ziyaretçiler de prova uçuşunu ilgiyle izledi. Gösteri öncesinde gerçekleştirilen prova uçuşu, Fethiye semalarında hareketli görüntüler oluşturdu. Prova uçuşu, bölgede bulunan yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Çalış Plajı'nda gerçekleştirilecek gösteri öncesinde yapılan prova uçuşu, Fethiye semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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