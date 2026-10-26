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Alanya'da Uluslararası Oryantiring Festivali 27 ülkeden 800'e yakın sporcuyla başladı

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Alanya'da 12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 ülkeden 800'e yakın sporcunun katılımıyla Kızılalan Orman Parkı'nda başladı. Altı gün sürecek festival, 31 Ekim Cumartesi Tophane parkuru ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Alanya ilçesinde 12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 ülkeden 800'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen festivalin ilk günü Kızılalan Orman Parkı parkurunda gerçekleştirildi.

Altı gün sürecek festivalde yarışmacılar, daha sonra Gedevet Yaylası, Alanya Kalesi, Alanya Çarşı, Cebelireis ve Tophane parkurlarında mücadele edecek.

Festival, 31 Ekim Cumartesi günü Tophane parkurunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Yarışma direktörü Veysel Güler, AA muhabirine, 6 gün sürecek festivalin Kızılalan Orman Parkı etabıyla başladığını söyledi.

Sporcuların her gün farklı arazilerde yarışacağını anlatan Güler, "Faaliyette 27 farklı ülkeden 800'e yakın sporcu mücadele ediyor. Yarışmada 10 yaşından 80 yaşın üzerine kadar farklı yaş gruplarından sporcularımız var." dedi.

Oryantiringin harita ve pusulayla yapılan bir doğa sporu olduğunu dile getiren Güler, "Parkur haritası verdiğimiz sporcular, pusulalarıyla kendi parkurlarını en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Yoğun yaz sezonundan sonra kışa girerken sonbahardaki bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirmek istedik." diye konuştu.

Organizasyon, yarın Gedevet Yaylası parkuruyla devam edecek.

Kaynak: AA
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