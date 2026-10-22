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Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Poizi beşinci konser akşamında sahne aldı

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Mardin Kültür Yolu Festivali'nin beşinci konser akşamında Poizi, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı. Sanatçı 'Bi Kahve Yaptım' dahil şarkıları dinleyicilerle birlikte söyledi; festival 25 Ekim'e kadar kentteki kültür ve sanat etkinlikleriyle sürecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin beşinci konser akşamında Poizi sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nde, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde Poizi, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, repertuvarında 'Bi Kahve Yaptım'ın da yer aldığı parçaları dinleyicilerle birlikte söyledi.

25 Ekim'e kadar devam edecek festival kapsamında kentte çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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