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14. Boğaziçi Film Festivali'nde Zehirli Sessizlik belgeseli gösterildi

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14. Boğaziçi Film Festivali'nin özel seçkisinde "Doğu Guta: Zehirli Sessizlik" belgeseli AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterildi. Söyleşide tanıklardan Suriyeli ortopedi cerrahı Dr. Muhammed El Hatib, Türkiye'nin desteği olmasaydı Suriye'de soykırım yaşanacağını belirtti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "14. Boğaziçi Film Festivali"nin özel seçkisinde " Doğu Guta : Zehirli Sessizlik" belgeselinin gösterimi yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosu Dr. Halid el Hindavi ve akademisyen ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay'ın katıldığı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'ndaki gösterimin ardından söyleşi gerçekleştirildi.

Belgeseldeki tanıklardan Suriyeli ortopedi cerrahı Dr. Muhammed El Hatib, söyleşide Türkiye'nin desteği olmasaydı Suriye'de bir soykırımın yaşanacağını belirtti.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleşen kimyasal saldırıdan hayatta kalan tanıklardan biri olan Ruba Wanosa da "Geri dönüp baktığımda çocuklarımın ve benim hala hayatta olduğumuza inanamıyorum." dedi.

Yapımcılığını Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneğinin yaptığı belgeselin yönetmeni Emre Efser ise Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyı filme almanın arkasında yatan düşünceye dair, "Unutulan zulüm tekrar eder. Doğu Guta gibi Esed rejiminin işlediği zulümlerin hafızadan silinmesine izin vermemek ve sorumluların tarih önünde tekrar hüküm giymesi için bu belgeseli yaptık." ifadesini kullandı.

Belgesel, 21 Ağustos 2013 gecesi Suriye'nin Doğu Guta kentine yapılan kimyasal saldırıyı, hayatta kalanların şahitlikleriyle anlatıyor. Birbirinden farklı mesleklere sahip 7 Doğu Guta sakininin tanıklığına yer veren yapım, saldırının farklı hayatları nasıl derinden etkilediğini izleyicinin gözleri önüne seriyor.

Kaynak: AA
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