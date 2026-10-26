Çine'de 4. Memecik Fest konserleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen 4. Memecik Fest kapsamında gerçekleştirilecek olan Tuğçe Kandemir ve Melek Mosso konserleri, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Memecik Fest kapsamında gerçekleştirilecek konserler, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Festival programında 26 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) Tuğçe Kandemir, 27 Ekim Salı günü (yarın) ise Melek Mosso'nun sahne alması planlanıyordu. Olumsuz hava şartları nedeniyle her iki konserin de ileri bir tarihte gerçekleştirileceği bildirildi. Konserlerin ertelenmesine rağmen festival alanındaki stantlar ve lunapark alanı hizmet vermeyi sürdürecek. Konserlerin yeni tarihlerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı