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Çine'de 4. Memecik Fest konserleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

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Çine'de 4. Memecik Fest konserleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
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Aydın'ın Çine ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen Memecik Fest kapsamındaki Tuğçe Kandemir ve Melek Mosso konserleri, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Festival alanındaki stantlar ve lunapark hizmet vermeyi sürdürürken konserlerin yeni tarihleri açıklanmadı.

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen 4. Memecik Fest kapsamında gerçekleştirilecek olan Tuğçe Kandemir ve Melek Mosso konserleri, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Memecik Fest kapsamında gerçekleştirilecek konserler, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Festival programında 26 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) Tuğçe Kandemir, 27 Ekim Salı günü (yarın) ise Melek Mosso'nun sahne alması planlanıyordu. Olumsuz hava şartları nedeniyle her iki konserin de ileri bir tarihte gerçekleştirileceği bildirildi. Konserlerin ertelenmesine rağmen festival alanındaki stantlar ve lunapark alanı hizmet vermeyi sürdürecek. Konserlerin yeni tarihlerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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