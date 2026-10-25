Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir’deki Geon Festival’de sahne alan Hadise’nin kapanış dansı, Engin Polat’ın da tepkisini çekti. Polat, dans görüntülerini hikâyesinde paylaşarak “Rezillik, bunları görmek istemiyoruz” yazdı.

HADİSE’NİN DANSI TARTIŞMA YARATTI

Festivalde fuşya tonlarında bir kostümle sahneye çıkan Hadise, konserin sonunda sergilediği dansla izleyicilerin dikkatini çekti. Görüntüler dijital platformlarda eleştirilirken, Engin Polat da yorumunu paylaşarak tartışmaya katıldı.

HADİSE HAYRANLARINDA POLAT'A TEPKİ

Polat’ın sözlerine Hadise’nin hayranlarından yanıt geldi. Bazı kullanıcılar, “Kendinize bakın” ve “Biz de sizi görmek istemiyoruz” ifadeleriyle Polat’a tepki gösterdi.