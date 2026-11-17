Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Türk ve İran sinemalarının birbirinden öğreneceği, birlikte üreteceği ve dünyaya anlatacağı çok sayıda hikaye olduğuna inanıyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, "Ankara Film Festivali" kapsamında düzenlenen İran Sineması Özel Resepsiyonu'na katıldı. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, "Ankara'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan 37. Ankara Bilim Festivali vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle Fariz Zade'ye ve beraberindeki değerli heyete ülkemize hoş geldiniz diliyorum. İstanbul'da Boğaziçi Film Festivali'ne katılan İranlı dostlarımızı bu akşam da başkentimizde ağırlamaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Sinema; farklı dillerin, kültürleri ve coğrafyaları ortak bir anlatıda buluşturan, insanları ve toplumları birbirine yakınlaştıran en güçlü sanatlardan biridir. Bir ülkenin hikayesini, tarihini, değerini ve hayallerini dünyaya taşıyan sinema, aynı zamanda kültürel değişimin ve uluslararası diyaloğun da en önemli araçlarından bir tanesidir" diye konuştu.

Türk sinemasının başarısından bahseden Yazgı, "Biz de bu anlayışla sinema sektörümüzün gelişmesini, nitelikli yapımların desteklenmesini, genç sinemacıların teşvik edilmesini ve Türk sinemasının uluslararası alanda daha güçlü konum almasını önemsiyoruz. Bugün Türk sineması özgün hikayeleri ve güçlü anlatım diliyle Cannes'da, Berlin'de, dünyanın saygın festivallerinde önemli başarıya imza atıyor. Biz ve televizyon yayınlarımızla dünyanın pek çok ülkesinde geniş izleyici kitlelerine ulaşarak kültürümüzün ve insanımızın daha yakından tanınmasına katkı sağlıyor. Ankara Film Festivali de 37 yıllık birikimiyle ülkemizin sinema kültürüne değer katan, farklı sinema anlayışlarını ve özgün hikayeleri bir araya getiren önemli bir kültür ve sanat buluşmasıdır. Festivalin sinemamızın zenginliğini ve çeşitliliğini görünür kılarken yeni yeteneklerin keşfedilmesine ve uluslararası kültürel etkileşimin güçlenmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İran'ın köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip iki komşu ülke olduğunu ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

"Edebiyattan müziğe, sanattan düşünce hayatına uzanan ortak bir kültürel birikimi paylaşıyoruz. İran sineması da kendine özgün anlatım dili, güçlü estetiği ve insan hikayelerine duyduğu derin ilgiyle dünya sinemasında müstesna bir yere sahiptir. Bu yıl festivalin 'Birlikte Yüve, Birlikte Büyümek' temasıyla İran sinemasında çocukluğu odağına alması da bu ortak dili ne kadar güçlü bir şekilde hissedebildiğimizin güzel bir örneğidir. Abbas Kiarostami'nin yalın ama etkileyici anlatımından Majid Majidi'nin insanın kalbine dokunan hikayelerine, Asghar Farhadi'nin güçlü karakter çözümlemelerine kadar İran sineması, yerel hikayelerden evrensel değerler üretmenin başarılı örneklerini ortaya koymuştur. Aslında sinemalarımızın en önemli ortak yönlerinden biri de budur: Kendi insanımızın hikayesini anlatırken dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanların da kendilerinden bir parça bulabilecekleri eserler ortaya koymaktır. Bu bakımdan Türk ve İran sinemalarının birbirinden öğreneceği, birlikte üreteceği ve dünyaya anlatacağı çok sayıda hikaye olduğuna inanıyorum."

Programda konuşan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ise, "Dost ve komşu ülke Türkiye'de düzenlenen İran Sineması Etkinliği vesilesiyle aranızda bulunmaktan büyük memnuniyet ve onur duymaktayım. Bu etkinlik, yalnızca İran sinemasına ait bazı eserlerin gösterimi için bir fırsat değil; aynı zamanda sanatın ortak dili aracılığıyla kültürel diyalog, karşılıklı anlayış ve İran ile Türkiye halkları arasındaki tarihi ve medeniyet bağlarının güçlendirilmesi için de önemli bir fırsattır" şeklinde konuştu.

"Aile, İranlı sinemacıların eserlerinde özel bir yer tutmaktadır"

İran sinemasının son birkaç on yılda uluslararası alanda seçkin ve saygın bir yer edindiğini ifade eden Habibullahzade, "İran'ın zengin edebiyat, kültür ve medeniyet birikiminden beslenen bu sinema, hayatı, insanı ve toplumsal meseleleri anlatmak için kendine özgü, bağımsız bir dil geliştirmiştir. İran sinemasının en belirgin özelliklerinden biri, insana dair derin meseleleri yalın, samimi ve gerçekçi anlatılarla ele alabilmesidir. Aile, ahlak, adalet, insan onuru, umut, toplumsal sorumluluk ve insan ilişkileri, İranlı sinemacıların eserlerinde özel bir yer tutmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından "Ağacın Kollarında" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı