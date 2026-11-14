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İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'deki asayiş denetiminde esnafla buluştu

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'deki asayiş denetiminde esnafla buluştu Haber Videosunu İzle
İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'deki asayiş denetiminde esnafla buluştu
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'deki asayiş denetimine katıldı ve çevre esnafıyla görüştü. Yıldız, İstanbul'un huzuru için 39 ilçede aynı iradeyle görev başında olduklarını, suç yapılanmalarına karşı tavizsiz mücadele ettiklerini söyledi.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'de gerçekleştirilen asayiş denetimine katıldı. Çevre esnafını da ziyaret eden Yıldız, " İstanbul'un huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenini sağlamak için 39 ilçemizin tamamında aynı iradeyle görevimizin başındayız. Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gazi Mahallesi'ndeki asayiş denetimine katıldıktan sonra Yunus Emre Mahallesi'ndeki denetime de katıldı. Çevre esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, 5'inci Geleneksel Kuymak Festivali'ni de ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Yıldız, "Bu akşam da Sultangazi ilçesindeyiz. İstanbul'un huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenini sağlamak için 39 ilçemizin tamamında aynı iradeyle görevimizin başındayız. Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz" ifadelerine yer verdi.

'HER TÜRLÜ SUÇ YAPILANMALARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Selami Yıldız, "Suç örgütlerine, şehir eşkiyalarına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalar, denetlemeler ve operasyonlar, yarınımız olan, geleceğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızı korumak adına gösterdiğimiz mücadelenin en somut göstergesidir. Buradan özellikle şunu ifade etmek istiyorum; devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da. Bilinmelidir ki, o demir yumruk mutlaka ve mutlaka milletimizin huzuruna kastedenlerin tepesinde her zaman olur, olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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