Çeşme'de sakız ağacı sayısı bugün 50 bine ulaştı, Çevik festival etkinliklerini gezdi

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İzmir Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Kerem Çevik, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'de düzenlenen sergi, atölye ve gastronomi etkinliklerini ziyaret etti. Park Sakız Alaçatı'daki öğrenci buluşmasına da katılan Çevik'e, sakız üretimini yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'de gerçekleştirilen etkinlikleri inceleyen İzmir Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Kerem Çevik'e, Çeşme Müze Müdür Vekili Şeref Yumruk eşlik etti.

Çevik ve Yumruk, ilk olarak Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi'nde Ali Rıza İşipek'in "Homeros ve Troya" sergisini ziyaret etti. İşipek, sergide yer alan eserler ve serginin teması hakkında Çevik'e bilgi verdi.

Kale önündeki etkinlik alanını da gezen Çevik, seramik çamuruyla hazırlanan heykelleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gastronomi stantlarında yerel lezzetleri tadan Çevik, ebru standında ise eğitmenlerin yardımıyla ebru çalışması yaptı.

Öğrencilere sakız üretimi anlatıldı

Programı kapsamında Park Sakız Alaçatı ve Sakız Yolculuğu Sergi Alanı'nı ziyaret eden Çevik'i, Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Topal ile sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu bilgilendirdi.

Çevik, festival kapsamında Park Sakız Alaçatı'da öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinliğe de katıldı. Etkinlikte Topal ve Tütüncüoğlu, sakız ağacının özelliklerini, bakımını ve üretim aşamalarını anlatarak bu kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Çeşme'de sakız yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmaları aktaran Hasan Ege Tütüncüoğlu, geçmişte yaklaşık bin olan sakız ağacı sayısının bugün 50 bine ulaştığını, kısa süre içinde 10 bin ağacın daha kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Gençlerin sakız üretimine ilgi göstermesinin önemini vurgulayan Tütüncüoğlu, bu alandaki çalışmaların hem geleneksel üretim bilgisinin yaşatılmasına hem de yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Öğrencilere üretim sürecini de anlatan Tütüncüoğlu, ağaçların altının temizlenmesinden gövdede çizikler açılmasına ve dışarı akan reçinenin toplanmasına kadar geçen aşamalar hakkında bilgi verdi. Damla sakızının, ağacın kabuğunun altında bulunan reçinenin çizim yoluyla dışarı çıkmasıyla elde edildiğini aktardı.

"Sakız üretimini yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz"

Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Topal ise sakız üretiminin ilçenin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Topal, Osmanlı dönemi kayıtlarında Çeşme'deki sakız üretimine ilişkin bilgiler bulunduğunu, 1530'lu yıllara ait kayıtlarda yaklaşık 55 tona karşılık gelen bin kantarlık üretimden söz edildiğini aktardı.

Geçmişte ağaçların kesilmesi ve bakımsız kalması gibi nedenlerle üretimin gerilediğini ifade eden Topal, doğru fidanların çoğaltılması ve mevcut ağaçların bakımı konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Çeşme'de sakız üretimini canlandırmak ve üreticiler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Haziran 2025'te derneği kurduklarını belirten Topal, coğrafi işaretli ürünün yurt içinde ve dünya pazarında hak ettiği yere ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin sakız ithalatına da dikkat çeken Topal, yerli üretimin artırılmasının ekonomik önem taşıdığını vurgulayarak ilerleyen dönemde üreticilerle daha kapsamlı çalıştaylar ve buluşmalar düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Sakızlı lezzetler ikram edildi

Bilgilendirmenin ardından öğrencilere sakızlı muhallebi, sakız kurabiyesi ve limonata ikram edildi. Öğrencilerin Park Sakız Alaçatı ve Sakız Yolculuğu Sergi Alanı'nı gezmesiyle etkinlik sona erdi.

Ziyaretlerinin sonunda Fahrettin Kerem Çevik, festival kapsamındaki etkinlikler dolayısıyla Çeşme Müze Müdür Vekili Şeref Yumruk'a teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı