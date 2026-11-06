Guizhou Huangping'de Lusheng Festivali'nde dans edenler görüntülendi

Guizhou Huangping'de Lusheng Festivali'nde dans edenler görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Guizhou'nun Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'ne bağlı Huangping ilçesinde, geleneksel Lusheng Festivali'nde 5 Kasım 2026'da Lusheng dansı yapanlar görüntülendi. Festival ağırlıklı olarak Miao ve Dong etnik gruplarınca kutlanıyor.
HUANGPİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesinde, geleneksel Lusheng Festivali kapsamında Lusheng dansı yapan insanlar görülüyor, 5 Kasım 2026.
Lusheng Festivali, ağırlıklı olarak Miao ve Dong etnik grupları tarafından kutlanıyor. (Fotoğraf: Zhang Ping/Xinhua)
Kaynak: Xinhua