Guizhou Huangping'de Lusheng Festivali'nde dans edenler görüntülendi

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HUANGPİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesinde, geleneksel Lusheng Festivali kapsamında Lusheng dansı yapan insanlar görülüyor, 5 Kasım 2026.

Lusheng Festivali, ağırlıklı olarak Miao ve Dong etnik grupları tarafından kutlanıyor. (Fotoğraf: Zhang Ping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua