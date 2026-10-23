Mardin Kültür Yolu Festivali'nin altıncı akşamında Simge 'Mardin Kapı'yı söyledi

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin altıncı konser akşamında sahne alan Simge, sevilen şarkılarını seslendirdi. Mardinli hayranlarına sürpriz yapan sanatçı, 'Mardin Kapı' türküsünü de seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin altıncı akşamında Simge sahne aldı. Konserde 'Yankı' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Simge'ye, müzikseverler eşlik etti. Mardinli hayranlarına sürpriz yapan sanatçı, 'Mardin Kapı' türküsünü de seslendirdi. Konseri izleyenler, şarkılara eşlik etti.

Festival, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra konserlerle 25 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı