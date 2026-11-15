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Sinop'ta 7. Lakerda Festivali'nde en iyi lakerdayı Turgay Uzunoğlu hazırladı

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Sinop'ta 7. Lakerda Festivali'nde en iyi lakerdayı Turgay Uzunoğlu hazırladı
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Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen 7. Lakerda Festivali, dört günlük etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalin son gününde 28 kişinin katıldığı yarışmada Turgay Uzunoğlu birinci olurken Nihal Çil ikinci, Özgür Demirci üçüncü sırada yer aldı.

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile düzenlenen "7. Lakerda Festivali" sona erdi.

Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale, yurt içinden ve dışından??????? çok sayıda şef katıldı.

Dört gün süren festival süresince söyleşi, panel, belgesel gösterimi ve konser gibi etkinlikler yapıldı.

Festivalin son gününde ise katılımcılar en iyi lakerdayı yapabilmek için yarıştı.

28 kişinin katıldığı yarışmada, özenle hazırlanan lakerdalar jüri üyelerince değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Turgay Uzunoğlu hazırladığı lakerda ile birincilik elde ederken, Nihal Çil ikinci, Özgür Demirci ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından takdim edildi.

Yarışmacıları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Vali Özarslan, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve desteklerinden ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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