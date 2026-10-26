Tayland'ın Chonburi kentinde çeltik hasat sezonu bufalo yarışı festivaliyle kutlandı

Tayland'ın Chonburi kentinde çeltik hasat sezonu bufalo yarışı festivaliyle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayland'ın Chonburi kentinde çeltik hasat sezonunu kutlamak amacıyla bufalo yarışı festivali düzenlendi. Çiftçilerin bufalolarıyla bağını yansıtan ve katılımcıların bufalolarını süsleyerek hazırlandığı festival, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
CHONBURİ, 26 Ekim (Xinhua) -- Tayland'ın Chonburi kentinde, çeltik hasat sezonunu kutlamak amacıyla bufalo yarışı festivali düzenlendi.
Çeltik hasadının başlangıcını müjdeleyen ve çiftçiler ile bufaloları arasındaki güçlü bağı gözler önüne seren festival, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, bufalolarını özenle süsleyerek yarışa hazırladı.
Kaynak: Xinhua