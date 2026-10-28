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Laos'ta geleneksel tekne yarışı festivali Viyentiyan'da renkli etkinliklerle kutlandı

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Laos'un başkenti Viyentiyan'da geleneksel tekne yarışı festivali, nehir kıyılarında düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Festival kapsamında nehir kıyısı boyunca ışıklandırılmış bir tekne de yer aldı.

VİYENTİYAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da nehir kıyısı boyunca ışıklandırılmış bir tekne, 26 Ekim 2026.

Laos'ta geleneksel tekne yarışı festivali, nehir kıyılarında düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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