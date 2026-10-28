Laos'ta geleneksel tekne yarışı festivali Viyentiyan'da renkli etkinliklerle kutlandı

Laos'ta geleneksel tekne yarışı festivali Viyentiyan'da renkli etkinliklerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Laos'un başkenti Viyentiyan'da geleneksel tekne yarışı festivali, nehir kıyılarında düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Festival kapsamında nehir kıyısı boyunca ışıklandırılmış bir tekne de yer aldı.
VİYENTİYAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da nehir kıyısı boyunca ışıklandırılmış bir tekne, 26 Ekim 2026.
Laos'ta geleneksel tekne yarışı festivali, nehir kıyılarında düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
Kaynak: Xinhua