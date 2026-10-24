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Mardin Kültür Yolu Festivali’nin 7’nci konserinde Kıraç şarkılarını seslendirdi

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Mardin Kültür Yolu Festivali’nin 7’nci konser akşamında Kıraç, Artuklu Fuar Alanı’nda sahne aldı. Kıraç, aralarında 'Endamın Yeter'in de bulunduğu şarkıları seslendirirken konser alanını dolduran dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti; festival 25 Ekim’e kadar sürecek.

MARDİN Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konser akşamında sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran dinleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci konser akşamında Kıraç, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı. Sanatçı, aralarında 'Endamın Yeter'in de bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi. Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara dinleyiciler de eşlik etti.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar konser ve çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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