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Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergi ve atölyelerle sürüyor

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Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergi ve atölyelerle sürüyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Adana Kültür Yolu Festivali, kentte sergi ve atölyelerle devam ediyor. Festivalde Adana Müze Kompleksi'nde el sanatları ve gastronomi atölyeleri ile çocuk etkinlikleri düzenlendi; etkinlikler 15 Kasım'a kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Adana Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Festival kapsamında Adana Müze Kompleksi, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi ve Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde geleneksel el sanatları ve gastronomi atölyeleri ile çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Festivalde, aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını geleneksel İslam sanatlarının diliyle ele alan "Hane" sergisi ile çocukların çizimlerinden oluşan "Çocuk Kokan Resimler" sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

Festival kapsamında düzenlenen deri anahtarlık, tespih, oygu naht ve Karakuş tatlısı yapımı atölyelerinde katılımcılar, el sanatları ve yöresel lezzetleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuklar da Merkez Park'ta kurulan "ASELSAN Çocuk Şenliği" alanında ve Ramazanoğlu Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA
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