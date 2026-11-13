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Adana Kültür Yolu Festivali'nde katılımcılar portakal çiçekli bilezik tasarladı

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Adana Kültür Yolu Festivali'nde katılımcılar portakal çiçekli bilezik tasarladı
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Adana Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen atölyede katılımcılar, pirinç malzeme ve ajur kesim tekniğiyle portakal çiçeği motifli bilezik tasarladı. Festival kapsamında Kirkitli Dokuma Atölyesi de yapıldı; etkinlikler 15 Kasım'a kadar sürecek.

Adana Kültür Yolu Festivali'nde düzenlenen bilezik yapımı atölyesinde katılımcılar, portakal çiçeği motifli bilezik tasarladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festival kapsamında, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde "Portakal Çiçekli Bilezik Yapımı Atölyesi" düzenlendi.

Atölyede katılımcılar, usta öğreticiler eşliğinde pirinç malzeme ve ajur kesim tekniğiyle kendi bileziklerini tasarladı.

Dokuma atölyesi düzenlendi

Festival etkinlikleri kapsamında Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda da Dünya Nur Bekar'ın eşliğinde "Kirkitli Dokuma Atölyesi" gerçekleştirildi.

Atölyede katılımcılara, geleneksel Türk dokumacılığında kullanılan teknikler anlatıldı.

Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA
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