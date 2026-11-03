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Bakan Kurum, Antalya'daki COP31 Yeşil Bölge'nin iklim çözüm merkezi olacağını söyledi

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COP31 Başkanı Bakan Murat Kurum, Antalya'daki Yeşil Bölge'nin iklim çözümlerinin merkezi olacağını belirtti. Yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alanın 582 bin metrekaresi Yeşil Bölge olacak; sıfır atık ve iklim finansmanı gibi tematik merkezlerle festival alanına dönüşecek.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında Antalya'da oluşturulan Yeşil Bölge'nin iklim çözümlerinin merkezi olacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, COP31 hazırlıklarına devam eden Türkiye, 527 bin metrekaresi "Mavi Bölge", 582 bin metrekaresi "Yeşil Bölge" olmak üzere yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekare alanda ev sahipliği yapacak.

Mavi Bölge'de dünya liderleri iklimin geleceğini müzakere edecek, Yeşil Bölge'de ise bu müzakerenin uygulamaya dönüşmüş hali gösterilecek. Böylece, Yeşil Bölge, COP31'in "uygulama COP'u" vizyonunun merkezi olacak.

Bu kapsamda, yeşil enerjinin nasıl kullanıldığı, sıfır atığın nasıl yönetildiği, gıdanın nereden geldiği gibi tematik başlıkların uygulaması katılımcılara sahada gösterilecek.

Öte yandan Yeşil Bölge, klasik bir fuar alanının ötesinde yatırımcıların, girişimcilerin, teknoloji geliştiricilerinin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gençlerin bir araya gelerek ortak projeler geliştirebildiği, yeni işbirlikleri kurabildiği ve iklim çözümlerini görünür kılabildiği yaşayan bir ekosistem olacak.

Bu doğrultuda bölgede Sıfır Atık, İklim Finansmanı, Enerji ve Ulaşım, Bilim ve Teknoloji, Dirençli Şehirler, Yeşil Sanayileşme, Kültür ve Medeniyet, İş Dünyası (TOBB), Start-up Zone ve COPArt tematik merkezleri oluşturulacak.

"Küresel bir platforma dönüşecek"

Yeşil Bölge yalnızca Türkiye'deki paydaşların buluştuğu bir alan olmayacak, Avrupa Birliği de yer alacak.

Böylece, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye'de yürüttüğü projeler alana taşınacak, uluslararası parlamenterler ve Avrupa'daki yerel yönetimler Antalya'da bir araya gelecek.

Bu kapsamda, Küresel fikir paylaşım platformu TED'in (Technology, Entertainment, Design) COP31 dolayısıyla Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Böylece Antalya, müzakerecilerin yanı sıra uluslararası kurumları, parlamenterleri, belediyeleri, iş dünyasını, girişimcileri, akademiyi ve sivil toplumu aynı iklim gündemi etrafında buluşturan küresel bir platforma dönüşecek.

"Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşil Bölge'ye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü: COP31 Yeşil Bölge. Burada diyaloglar uzlaşıya, fikirler aksiyona dönüşüyor. Çocukları, gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını buluşturan Yeşil Bölge, sıfır atıktan bilime, dirençli şehirlerden start-up'lara kadar iklim çözümlerinin merkez üssü olacak. Konserler, sergiler, söyleşiler, etkinlik mekanlarıyla Yeşil Bölge festival alanına dönecek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: AA
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