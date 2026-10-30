Çanakkale'de 2. Uluslararası Seramik Festivali sanatseverlerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çanakkale'nin köklü seramik geleneğini uluslararası sanat dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan 2. Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali (ÇANAKFEST) başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği işbirliğiyle "Seramikte Kesişimler: Kültürel Etkileşim ve Çağdaş Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen festival, yerli ve yabancı sanatçıları, akademisyenleri, araştırmacıları ve sanatseverleri bir araya getirdi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, seramiğin tarihinin insanlığın ortak tarihi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 bin yıl öncesinden itibaren bütün yerleşimlerde seramik üretiminin yapılmaya başlandığını hatırlatan Toraman, Anadolu'nun da bu üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu, Çatalhöyük'ün çanak çömlek üretim alanı olarak tüm dünyada bilindiğini aktardı.

Vali Toraman, İznik, Kütahya ve Çanakkale'de seramik üretiminin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu üç merkez, kendine has tarzlarıyla üretimlerini devam ettirmişler, özellikle içlerinde Çanakkale seramikleri bir özgünlüğe kavuşmuş. Bir taraftan da şansımız yerel zanaatkarlar bilgi ve becerilerini yeni nesillere aktararak, bu bilginin yaşamasına katkı sağlamışlar. Yaşayan İnsan Hazinesi olan İsmail Bütün Beyefendi bunlardan bir tanesi. Çanakkale Belediyesi ve ÇOMÜ, atölyelerle bu aktarıma destek vermeye çalışıyor. Arkeologlarımız yürüttükleri kazılarda şehrin seramik geçmişine ışık tutuyorlar."

Ezine Akköy'deki kazı çalışmasına destek verdiklerini, amaçlarının Çanakkale'nin kadim seramik üretim merkezlerinden birinin erken dönem tarihini açığa çıkarmak olduğunu aktaran Toraman, Güney Marmara Kalkınma Ajansı eliyle de Çanakkale seramiklerine ilişkin kataloğu meraklılarıyla buluşturmak için çaba harcadıklarını dile getirdi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da festivalle geleneksel seramik kültürünü çağdaş sanat anlayışıyla buluşturarak özellikle kültürel mirası gelecek nesle aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de böylesine önemli bir festivalin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tülay Güzel de katılımcılara hitap ederek, Prof. Dr. Erdinç Baklı'nın "Halk Sanatının Gücü: Çanakkale Seramikleri" adlı kitabını tanıttı.

Uluslararası Seramik Akademisi Başkanı ve Avrupa Seramik Şehirleri Grubu İdari Direktörü Oriol Calvo Vergesi ise Çanakkale seramiklerinin özelliklerini ve tarihsel süreçteki önemini??????? anlattı.

Arkeolog Fecri Polat'ın sunumunun ardından Vali Toraman, Vergesi, Erenoğlu ile Kaşdemir, simbolon törenini (kökenini Antik Yunan kültüründen alan ve bir bütünün iki ayrı parçaya bölünerek iki dost, aile veya ortak arasında paylaşılmasını, yıllar sonra bu parçaların birleşmesiyle sadakatin, sözleşmenin ve kimliğin kanıtlanmasını ifade eden sembolik tören) gerçekleştirdi.

Program, Vali Toraman tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanına sahip seramik ustası İsmail Bütün'e hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Vali Toraman ve beraberindekiler, daha sonra seramik sanatçılarının stantlarını ziyaret ederek eserlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA