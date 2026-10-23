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Simge Sağın, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Mardin Kapı türküsünü seslendirdi

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Simge Sağın, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Mardin Kapı türküsünü seslendirdi
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Sanatçı Simge Sağın, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda dün akşam sahne aldı. Sağın, Yankı gibi parçaların yanı sıra Mardin Kapı türküsünü seslendirerek hayranlarına jest yaptı.

Sanatçı Simge Sağın, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Simge, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Sanatçı, repertuvarında "Yankı" gibi sevilen parçalarına yer verirken dinleyiciler de şarkılara eşlik ederek konserin coşkusunu paylaştı.

Mardinli hayranlarına jest yaparak "Mardin Kapı" türküsünü seslendiren Simge, alandaki coşkuyu ikiye katladı.

Müzikseverlerin yoğun katılım gösterdiği gece, alkışlar ve şarkılara eşlik eden kalabalığın enerjisiyle devam etti.

Kaynak: AA
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