Özcan Deniz, festivalin ikinci gününde Konyaaltı Beach Park'ta sahne aldı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sevilen sanatçı Özcan Deniz, Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen konserde sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla festival akşamına müzik dolu anlar yaşattı.

Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Özcan Deniz, festivalin ikinci gününde Konyaaltı Beach Park'ta müzikseverlerle bir araya geldi. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Özcan Deniz, yıllardır dinleyicilerin hafızasında yer edinen şarkılarını Antalya'da seslendirdi. Sanatçı, romantik şarkıları ve sahne performansıyla festivalin konser programına renk kattı.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 8 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek konserler, sergiler, sahne sanatları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kültür ve sanat coşkusunu sürdürecek.

Haber-Kamera: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı