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Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle gerçekleştirilen 37. Ankara Film Festivali, 9 gün süren gösterimler, ustalık sınıfları ve söyleşilerin ardından Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi'ndeki Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Direktörü İrfan Demirkol'un açılış konuşmasıyla başlayan törende, jüri başkanlığını Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği, oyuncu Şenay Gürler, yönetmen ve senarist Gözde Kural, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Meral Aktan ile görüntü yönetmeni Özgür Eken'den oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi, İnci Demirkol En İyi Film Ödülü'nü Nuri Cihan Özdoğan'ın yönettiği "Ölü Köpekler Isırmaz" filmine verdi.

En İyi Yönetmen Ödülü'nün de sahibi olan Nuri Cihan Özdoğan, Türkiye'de sinema eleştirmenliğinin öncü kalemlerinden Tuncan Okan'ın anısını yaşatmak amacıyla Fono Film işbirliğiyle bu yıl ilk kez verilen Tuncan Okan Post Prodüksiyon Ödülü'nü de kazanarak bir sonraki uzun metraj film projesi için doğrudan post-prodüksiyon desteği almaya hak kazandı.

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü, Melik Kuru'nun yönettiği "İsimsiz Eserler Mezarlığı"na, Jüri Özel Ödülü ise Banu Sıvacı'nın yönettiği "Günyüzü" filmine verildi.

Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü'nü "Karanlıkta Islık Çalanlar" filminin senaristleri Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan kazanırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne "Karanlıkta Islık Çalanlar"daki performansıyla İnci Sefa Cingöz layık görüldü.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Ölü Köpekler Isırmaz"daki rolüyle Burak Can Doğan ve "Bir Arada Yalnız"daki performansıyla Onur Gözeten arasında paylaşıldı. "Günyüzü" filmindeki rolleriyle Asena Hotamış En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Süleyman Kadim Kabaali ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Teknik dallarda ise En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü "Ölü Köpekler Isırmaz" ile Mustafa Yeşilova'ya, En İyi Kurgu Ödülü yine "Ölü Köpekler Isırmaz" ile Hakan Çelik'e, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Artakalan" ile Osman Özcan ve Görkem Canbolat'a, En İyi Özgün Müzik Ödülü ise "İsimsiz Eserler Mezarlığı"nın müziklerini besteleyen Efe Demiral'a verildi.

Ulusal Uzun Film Yarışması'nın yan jürilerinden Ayla Kanbur, Banu Bozdemir ve Sezen Sayınalp'ten oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi, SİYAD En İyi Film Ödülü'nü Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği "Karanlıkta Islık Çalanlar" filmine verdi.

FİLM-YÖN'ün ödülü Ali Vatansever'e

Yönetmenler Çiğdem Vitrinel, Gürcan Keltek ve Nisan Akman'dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jürisi ise FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü'ne "Bir Arada Yalnız" filmiyle Ali Vatansever'i değer gördü.

Akademisyen ve belgesel yönetmeni Bülent Çaplı, yönetmen ve yapımcı Esin Özalp Öztürk ile yönetmen ve senarist Fırat Özeler'den oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi, En İyi Belgesel Film Ödülü'nü Elif Nur Kayalar'ın yönettiği "Allianoi Diye Bir Yer Yok" filmine verdi.

Mümin Barış'ın "Bay Okan" belgeseline de Jüri Özel Ödülü verildi.

Yönetmen ve senarist Burcu Aykar, yazar Hakan Bıçakcı ile oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum'dan oluşan Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi, En İyi Kısa Film Ödülü'nü Simay Başık'ın yönettiği "Yerden Yüksek" filmine verdi.

Yarışmada Jüri Özel Ödülü ise Dalya Keleş'in yönettiği "Yerçekimi" filmine takdim edildi.

Ankara'nın kültürel mirasına ışık tutan ve kente dair hikayeleri belgeleyen filmlere verilen VEKAM Özel Ödülü, Metin Kaybaki'nin yönettiği "Tabula Rasa" belgeseline verildi.

Kaynak: AA