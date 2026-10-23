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Fethiye'de hava oyunları festivalinde motorlu yamaç paraşütü led gösterisi sunuldu

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Fethiye'de hava oyunları festivalinde motorlu yamaç paraşütü led gösterisi sunuldu Haber Videosunu İzle
Fethiye'de hava oyunları festivalinde motorlu yamaç paraşütü led gösterisi sunuldu
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26. Fethiye Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Çalış Plajı'nda motorlu yamaç paraşütüyle led ışıklı gösteriler yapıldı. Farklı ülkelerden yüzlerce akrobasi pilotunun katıldığı ve 21-25 Ekim'de süren festivaldeki gösteriler izleyenlere görsel şölen sundu.

26. Fethiye Ölüdeniz Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Çalış Plajı'nda motorlu yamaç paraşütüyle led ışıklı gösteriler gerçekleştirildi.

21-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Farklı ülkelerden yüzlerce akrobasi pilotunun katıldığı festivalde, motorlu yamaç paraşütüyle gerçekleştirilen led ışıklı gösteriler izleyenlere görsel şölen sundu.

Festival boyunca yarasa adam, alçak irtifa serbest atlayış ve yüksek hızlı yamaç paraşütü gösterilerinin yanı sıra Türk Hava Kurumu tarafından paramotor, yelken kanat, microlight ve sıcak hava balonu etkinlikleri de düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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