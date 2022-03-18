Ferdi Tayfur Haberleri - Ferdi Tayfur Kimdir - Haberler

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Ferdi Tayfur Haberleri

Ferdi Tayfur haber, Ferdi Tayfur son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur Biyografisi

Doğum YeriAdana / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1945

Ferdi Tayfur Kimdir ?

Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur.Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir.
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