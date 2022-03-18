Ferdi Tayfur Haberleri - Ferdi Tayfur Kimdir - Haberler

Ferdi Tayfur Kimdir ?

Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur.Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir.