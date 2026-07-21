Hayranları, Ferdi Tayfur için hayır yaptı

Aydın Yenipazar ilçesi Hamzabali Mahallesi'nde yaşayan Gürhan Kabakçı, Hasan Kömür ve Hüsamettin Evci, hayranı oldukları merhum Sanatçı Ferdi Tayfur için 500 kişilik pilav, tavuk, ayran hayrı yaptı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yeşilçam ve müzik dünyasının unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'u unutmayan hayranları O'nun anısını yaşatmaya devam ediyor. Sanatçının şarkıları ve filmleri ile büyüyen Yenipazar Hamzabali Mahallesi'nde yaşayan Gürhan Kabakçı, Hasan Kömür ve Hüsamettin Evci, hayranı oldukları merhum Sanatçı Ferdi Tayfur için 500 kişilik pilav, tavuk ve ayran hayrı yaptı.

Sanatçıyı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden köylüler Ferdi Tayfur'un anısını yaşatmak ve yad etmek için hayır yaptıklarını belirttiler. Etkinliğe ev sahibi yapan sanatçının hayranları: "Çocukluğumuzun en güzel anılarını yaşadığımız diyebileceğimiz Arabeskin prensini kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizler O'nu çok seviyorduk. O bizim için bir değerdi" diyerek Ferdi Tayfur'a rahmet dilediler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı