Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi Adana'da Açıldı

ADANA'da Sarıçam Belediyesi tarafından kurulan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, törenle açıldı.

Geçen ocak ayında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur anısına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle yapımına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nin inşası, yaklaşık bir yıl önce atılan temelinin ardından tamamlandı. 22 dönümlük alanda inşa edilen müzede, Ferdi Tayfur'un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri sergileniyor. Ayrıca sanatçının hayatını anlatan belgesel de ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Merkezde Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümler de yer alıyor. Kurdele kesimiyle başlayan müzenin bugün yapılan açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur'un eşi, kız kardeşi, çocukları, akrabaları, protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

'FERDİ TAYFUR TOPRAKTAN ESERLER VE KOKULAR TAŞIYORDU'

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Ferdi Tayfur'un Çukurova'nın bereketli topraklarının yetiştirdiği, en önemli simalardan biri olduğunu söyledi. Vali Köşger, "Ferdi Tayfur, sanatın zirvesindeyken, şimdiki şımarık ve sonradan görme bazı sanatçıların yanında toz toprak gibiydi, mütevazıydı. Memleketten, topraktan eserler ve kokular taşıyordu. Toprağından, ikliminden, coğrafyasından beslendiği renkleri ve notaları tüm dünyaya taşıdı. Bu topraklardan beslendi ve bunu tüm Anadolu'ya yansıttı. Bu konsepti uygulayan arkadaşlarımızı da ayrıca tebrik ederim. Marifet iltifata tabidir. Siz marifete iltifat ederseniz, değer ve kıymet verirsiniz; ardından daha iyileri ve güzelleri gelir. Evrensel bir kuraldır, insanların, özellikle de sanatçıların kıymeti öldükten sonra anlaşılır. Ancak burada takdir edilecek bir husus var; Adana'nın yetiştirdiği Sayın Devlet Bahçeli, sanatçımız yaşıyorken bu müzenin kurulması talimatını vermiştir. Bu da ayrıca altı çizilmesi gereken önemli bir husustur" dedi.

Konuşmaların ardından Ahmet Selçuk İlkan'ın konseriyle program sona erdi.

Haber – Kamera: Yusuf YILDIZ/ ADANA,