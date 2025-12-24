Yeşilçam'dan Müzik Dünyasına: 2025'te Sanat Dünyasında Kayıplar

(ANKARA) - Türkiye, 2025 yılında sanat, kültür ve medya dünyasında iz bırakan birçok usta ismini kaybetti. Sanatçılar Edip Akbayram, Ferdi Tayfur, Volkan Konak, Muazzez Abacı ve Yeşilçam'ın yıldızlarından Filiz Akın'ın hayatını kaybetmesi toplumda büyük üzüntü yarattı. Evinde düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün vefatı kamuoyunda önemli yer tuttu.

Türkiye, 2025 yılında, Yeşilçam'dan müzik ve medya dünyasına kadar uzanan pek çok ünlü ismini kaybetti. ANKA Haber Ajansı, 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçıları derledi.

OCAK:

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un vefatı 2 Ocak'ta duyuruldu. Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti. Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçı, seslendirdiği "İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Merak Etme Sen" ve "Benim Gibi Sevenler" gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmi nedeniyle geniş bir hayran kitlesine sahipti. Vefatı hayranlarını yasa boğan arabesk müziğini ünlü sesi Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak'ta İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti. 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görülen İleri, 10 Ocak'ta Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

Tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep ise 14 Ocak'ta, 70 yaşında hayatını kaybetti. "Yaprak Dökümü" dizisiyle herkesin beğenisini kazanan usta oyuncu Bedia Ener Öztep, Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi

2000'li yıllarda televizyon dünyasının önemli simalarından, sunucu Deniz Arman da 24 Ocak'da hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden gazeteci Arman, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

"Şirin Baba" sesini kaybetti

Tiyatro ve seslendirme dünyasının usta ismi Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında vefat etti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı, unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"ı seslendirerek bir döneme damgasını vurmuştu.

ŞUBAT

Halk müziğinin sevilen sesi, halk arasında Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Kahtalı, 15 Şubat'ta vefat etti. Antalya'da 74 yaşında hayatını kaybeden Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

MART

Türkiye 2 Mart'ta ise Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram'ı kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Anadolu rock müziğinin simge isminin vefatı, ülkede büyük bir üzüntü yarattı. "Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, Karacaahmet Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema ve tiyatronun sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in genç yaşta vefatı da sevenlerini yasa boğdu. "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz" gibi sinema filmlerinde ve dizilerde rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Oryantal dansın önemli figürü, Tanyeli ise 17 Mart'ta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Asıl adı Öznur Kral olan ve 1990'lı yıllarda oryantal danslarıyla ünlenen 54 yaşındaki sanatçı, 2 yılı aşkın süredir pankeras kanseriyle mücadele ediyordu.

Ünlü yönetmen Osman Sınav, 20 Mart'ta hayatını kaybetti. Türk dizi ve sinema dünyasının usta yönetmeni Sınav, 69 yaşında İstanbul'da vefat etti. "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat", "Sen Anlat Karadeniz" gibi dizilerin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Sınav'ın 1993'te çekmeye başladığı "Süper Baba" dizisi, unutulmaz yapımlar arasında yerini aldı. Usta yönetmen, 1994'te çekti "Yalancı" filmiyle Altın Portakal'da "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülmüştü.

Yeşilçam, "dört yapraklı yoncası"ndan birini daha kaybetti: Filiz Akın, hayata veda etti

Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın 21 Mart'ta vefatı, toplumda büyük bir üzüntü yarattı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak anılan usta oyuncu 82 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan Filiz Akın, Gurbet Kuşları, Kader, Yumurcak, Umutsuzlar, Dağlar Kızı Reyhan, Tatlı Dillim ve Acı Hayat gibi sayısız Yeşilçam filminde rol almıştı.

"Kuzey'in oğlu", 58 yaşında hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin hırçın sesi Volkan Konak ise 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıklandı.

"Efulim", "Mimoza Çiçeğim" ve "Göklerde Kartal Gibiydim" gibi eserlerin arasında bulunduğu onlarca sevilen şarkıya imza atan halk müziği sanatçısı Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınıyordu. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve Çernobil faciasının Karadeniz Bölgesi'ndeki etkilerini araştıran Volkan Konak, babası için, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini besteledi ve seslendirdi.

Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkati çeken ve eserlerindeki özgün tarzı nedeniyle "Karadeniz'in hırçın sesi" olarak tanımlanan "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak", konserlerinde şarkılarının yanı sıra anlattığı esprili hikayeleriyle, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, yoğun bir kalabalıkla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MAYIS

"Balık Ayhan" adıyla tanınan Roman müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 13 Mayıs'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. Roman müziği alanında tanınan sanatçı, "Ağır Roman", "Dansöz", "Ispanaktan Nağmeler" ve "Baba Bi Buçuk" adlı sinema filmlerinde de rol aldı.

"Selvi Boylum Al Yazmalım"ın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 15 Mayıs'ta, 80 yaşında vefat etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta hayata gözlerini yumdu. 77 yaşında vefat eden İlhan Şeşen, "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar", "Neler Oluyor Bize" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sevilen eseriyle tanınıyordu.

EYLÜL

Türkiye'de eylül ayının son günlerinde, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün, Yalova Çınarcık'taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesi uzun süre tartışıldı.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'da 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek 52 yaşında yaşamını yitirdi. Olay, ilk anda intihar olabileceği şeklinde yorumlandı, Güllü'nün oğlu, olayın intihar değil, kaza olduğunu açıkladı. Güllü'nün düşmeden hemen önce evin içerisindeki son görüntüsü ile düştükten sonra kızı ile evde bulunan arkadaşının panik anları kameralara yansıdı. Güllü, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin tabutu başında fenalık geçirdi.

Kızı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Yalova Valiliği, ölümle ilgili soruşturma başlattı.Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyasının Cinayet Büro Amirliğine devredildiğinin açıklanmasının ardından çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, 9 Aralık'ta, olay sırasında Güllü'nün kızı ile evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sultan Nur Ulu, emniyetteki ifadesinde, Gülter'in annesi Güllü'yü bacaklarından tutarak ittiğini itiraf etti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 13 Aralık'ta "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

EKİM

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim'de hayatını kaybetti. "Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer tutan, 90 yaşında vefat eden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

KASIM

Yeşilçam'ın jönlerinden oyuncu Engin Çağlar, 1 Kasım'da, motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu vefat eden Çağlar, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.

Tiyatronun emektarlarından Ahmet Gülhan, 3 Kasım'da hayatını kaybetti. "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterleri canlandıran oyuncu Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

Türkiye, sanat müziğinin divasına veda etti

Türk sanat müziğinin divası olarak anılan Muazzez Abacı, 12 Kasım'da, 78 yaşında hayatını kaybetti.Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ABD'de vefat eden Abacı, sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu'nda düzenlenen törenin ardından, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Türk müzik tarihine damga vuran güçlü ses, "Sensiz Saadet Neymiş", "Kimseye Etmem Şikayet", "Bir Bahar Akşamı" ve "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" gibi nesiller boyu dinlenen eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine sahipti. Bülent Ersoy ve Emel Sayın gibi sanatçılarla Maksim Gazinosu'nda yıllarca sahne alan Abacı'ya, 1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilmişti. Sanat hayatı boyunca sayısız ödül kazanan Abacı, "Altın Plak" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" sahibiydi.