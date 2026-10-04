SOLOTÜRK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Ferdi Tayfur şarkısıyla gösteri yaptı

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçekleştirdiği gösteriyle ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında SOLOTÜRK, TEKNOFEST ziyaretçileri için uçuş gerçekleştirdi.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile gerçekleştirdiği gösteride yüksek hızda ve alçak irtifada yapılan zorlu manevralar, keskin tırmanışlar ve dalışlar izleyicilerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki F-16'nın saatte 1200 kilometre hızla alçak irtifada gerçekleştirdiği uçuşu, festival alanını dolduran binlerce kişi büyük ilgiyle izledi.

Gösteriyi gökyüzünden gözlerini ayırmadan takip eden ziyaretçiler, beğeniyle izledikleri anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösterisinin son bölümünde geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş ise alanda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şarkıya katılımcılar alkışlarla eşlik ederken, SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki gösterisi büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA