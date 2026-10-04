Haberler

SOLOTÜRK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Ferdi Tayfur şarkısıyla gösteri yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SOLOTÜRK, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu'da F-16 ile uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Gösterinin finalinde Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğindeki uçuş duygusal anlar yaşatırken festival bu akşam sona erecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçekleştirdiği gösteriyle ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında SOLOTÜRK, TEKNOFEST ziyaretçileri için uçuş gerçekleştirdi.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile gerçekleştirdiği gösteride yüksek hızda ve alçak irtifada yapılan zorlu manevralar, keskin tırmanışlar ve dalışlar izleyicilerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki F-16'nın saatte 1200 kilometre hızla alçak irtifada gerçekleştirdiği uçuşu, festival alanını dolduran binlerce kişi büyük ilgiyle izledi.

Gösteriyi gökyüzünden gözlerini ayırmadan takip eden ziyaretçiler, beğeniyle izledikleri anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösterisinin son bölümünde geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş ise alanda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şarkıya katılımcılar alkışlarla eşlik ederken, SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki gösterisi büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA
Bu haber 99 sitede yayınlandı.
40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü

40 adetle başlayan yolculuk profesyonelliğe dönüştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta köylülerin acı kaybı! Debisi artan dereye kapılan 70 büyükbaştan 16'sı telef oldu

Su içmeye inen sürü dereye kapıldı! 16 hayvan telef oldu
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tıp eğitimi Meclis'e taşındı: Aynı yıllarda İSBAK personeli ve Başbakan danışmanı görünüyor

Tıp eğitimiyle aynı yıllarda İSBAK kaydı! 85 bin dolar sorusu
Sağlık Bakanlığı'na cihaz kiralama vaadiyle dolandırıcılık iddiası! Şüphelinin 831 milyon liralık işlem hacmi çıktı

Bakanlığa cihaz kiralama vaadi! 831 milyonluk para trafiği çıktı
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Türkiye güreş şampiyonunun kahreden ölümü
Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızına oğluyla ilgili şok suçlama! Mahkeme kararını verdi