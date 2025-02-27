Mehmet Kaçar: Ferdi Tayfur'un Beste Günleri ve Duygusal Anıları

Adana'da saz ustalığı yapan Mehmet Kaçar, merhum Ferdi Tayfur'un yıllar önce dükkanına gelip şarkılarının birçoğunu burada bestelediğini, müzikle olan bağının burada canlandığını aktardı.

Merkez Seyhan ilçesinde saz ustalığı yapan Mehmet Kaçar, Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'la olan hatıralarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. 60 yıldır saz yapımı ile ilgilenen Kaçar, Ferdi Tayfur'un dükkanına gelip burada kendisinden saz istediğini belirterek, "Ferdi Tayfur o zamanlar gariban genç bir çocuktu, gelirdi yanıma dükkanda saz çalarak şarkılarını söylerdi. Burada dört beş saat saz çalardı" diye konuştu.

"5-6 sene buraya gelerek 4 beste yaptı"

Tayfur'un 4 bestesini dükkanında yaptığını aktaran Kaçar, "5-6 sene böyle devam ederek burada 4 beste yaptı. Bestelerde genellikle eksikleri oluyordu biz burada düzeltiyorduk. O besteleri hazırlayana kadar 2-3 senesi geçti. Bana, geceleri kahveye gitmeyeyim sazım ile gece vaktimi geçiririm diyerek kendisi için saz yapmamı istedi ben de burada kendisine bir saz yaptım" ifadelerini kullandı.

"Adana çocuğuyum diyorsun ne işin var burada"

O günlerden bahseden Kaçar, "Senin burada ne işin var diye sordum. Adana çocuğuyum, yiğidim, cesurum diyorsunuz ama bu dükkandan dışarıya çıkamıyorsunuz anca bana çağırıp bağırıp anlatıyorsunuz. Erol'un kahvesine git orada bağırıp söylesen sana yeter der diye takılırdım" dedi.

"İlk şarkısını çıkaracağı zaman çok duygulandım"

Usta sanatçı ilk şarkısını çıkaracağı zaman çok duygulandığını anlatan Kaçar, "Günün birinde bestelediği şarkıları söylemeye gitmiş. Kır Çiçekleri, Akşam Güneşi, Yadeller, Mapushane, bu şarkıları bestelemişti. Bir gün otobüste gelirken Akşam Güneşi'nin müziğini duydum, eyvah bu şarkıyı söylemiş dedim. Yanıma gelerek ağabey nasıl durumlar diye sordu, ben de vallahi kimse seni tutamaz artık dedim" ifadelerini kullandı.

"Ferdi Tayfur ile ilgili olan her şey beni çok duygulandırıyor"

Sanatçının vefatının kendisini derinden sarstığını belirten Kaçar, "Dükkana gelirdi birlikte saz çalardık, bestelediği parçaları incelerdik. Vefatı beni çok etkiledi. Ferdi ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum beni çok duygulandırıyor. Kendisini çok severdim, çok ağırbaşlı, temiz, çok terbiyeli bir insandı. Şarkılarını dinleyemiyorum, dinlediğimde çok duygulanıyorum" dedi.

Kaçar, son olarak Ferdi Tayfur'un halk tarafından çok sevilme nedenlerinden bahsederken, "Gariban hali vardı, halini şarkılarında çok iyi yansıtırdı, halk da bu yüzden kendisini çok sevdi" diye konuştu. - ADANA