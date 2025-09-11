Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müze'si için tarih verildi!

Arabesk'in unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un adının verildiği ve anısının yaşatılacağı Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sosyal yaşam alanı olarak kurulan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, 13 Eylül Cumartesi günü açılacak. Sanat Merkezi'nde, sanat ve eğlence alanı, çocuk oyun alanı, spor amaçlı yürüyüş parkuru, yazlık ve kışlık kafeterya, dinleme alanları, çocuklara ve gençlere yönelik bir eğitim merkezi, müzik ve müzik aletleri üzerine kurulmuş olan müzik kütüphanesi ve atölyesi, sanatsal ve müzikal etkinliklerin yapılacağı bir küçük amfi tiyatro, Adana'nın Yazlık sinema kültürünü yaşatacak bir sinema yer alacak.

ESERLERİ VE HATIRASI GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Ferdi Tayfur'un en güzel şarkıları, besteleri, filmleri, sinema başarıları, ödülleri, sahne ve film kıyafetleri, gitarı, sazı, kitapları ve Adana'da bir pamuk tarlasında başlayan tüm dünyaya uzanan büyük yaşam öyküsü açılacak Sanat Merkezi'yle gelecek nesillere aktarılacak.

SANAT MERKEZİ'NDE NELER VAR?

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde Emmioğlu yazlık sineması, Kır Çiçekleri Çocuk Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Atölyesi ve kütüphanesi, Sabahçı Kahvesi Kışlık ve Yazlık Kafeterya, Ferdi Tayfur Sanat Müzesi, Çeşme, Sevda Yelleri Köprüsü, İnsan Sevince Yürüyüş Parkuru, Bende Özledim 250 kişilik etkinlik alanı, Ah Bir Çocuk Olsaydım Parkı, 1000 kişilik amfi tiyatro ve 800 kişilik çok amaçlı salon yer alacak.

300 metrekare olan müze içinde Ferdi Tayfur Belgeseli başta olmak üzere 10 ayrı dijital ekrandan sunumlar yapılacak, her yaşa hitap bir yeni nesil bir müze olduğu gibi öğrenciler içindeçeşitleri bilgisayar oyunları ile Ferdi Tayfur'un hayatından kesitler aktarılacak.

Kır çiçekleri Sanat Atölyesinde ve Şekerci Çırağı Çocuk Sanat Atölyesinde müziğin her alnında dersler verilecek, öğrenciler ve kursiyerler keyifli bir zaman geçirecek. İnsan Sevince Müzik Kütüphanesi'nde müzik ve musiki üzerine yazılmış eserler okuyuculara sunulacak ve burada bulunan sahne ve modern müzik atölyesinde canlı performans sağlayabilecek.

YAZLIK SİNEMA HEYECANI

Emmioğlu Yazlık Sineması'nda her haftanın Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde nostaljik sinema kültürü modern bir ekranda sunulacak, mısır ve gazoz ikramı ile izleyiciler eski günlere girecek.