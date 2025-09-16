Ferdi Tayfur'un mezarı, Devlet Bahçeli tarafından yaptırıldı

Ferdi Tayfur'un mezarı kıymetli dostuna ve kardeşine büyük bir vefaolarak Devlet Bahçeli tarafından yaptırıldı. Devlet Bahçeli Bey'in talimatı ile Ferdi Tayfur Bey'in Kabri'nin mimari projesi memleketi Adana'da yapıldı. Araştırmacı yazar Yusuf Delikoca ve Hattat ve Sedefkar Mesut Dikel tarafından hazırlanan kabrin üzerindeki motif ve desenlerin anlamları şöyledir: Anadolu'nun dertli gönüllerine dokunan Adanalı Sanatçı Ferdi Tayfur Bey'in kabrinin projesine başlarken Türk kültürü ve sanatına hizmet eden ve eşsiz eserler bırakan bu kıymetli değeri yine Türk'ün öz kültürü ile yaşatılmak istendi. Kabrin alnına Selçuklu'nun sekiz köşeli sonsuzluk motifi işlendi.

TÜRK YILDIZI VE İÇİNDE BİR ÇİÇEK BULUNUYOR

Kabrin kalın kemer kısmına bu motifin devamını işleyerek takım haline getirildi. Hemen üstündeki kemer kısmında ise Adana'yı fethedenRamazanoğlu Beyliği'nin aziz hatırası Ulu Cami'nin bir duvar motifini işlendi. Motifte sekiz köşeli Türk yıldızı ve içinde bir çiçek vardır.Adana'nın pamuk tarlalarında ırgatlık yaptığı günlerde yanık sesiyle ilk türkülerini söylemeye başlamıştı. Bu yüzden Adana'nın pamuğu ve sanat hayatını anlatan nota motifi de üst kemer kısımda yan yana işlendi.

"HÜVEL BAKİ..."

Mezarın baş taşında ise Türk Milletini eşsiz duygularına tercüman olan, vatanını ve Cumhuriyeti çok seven Ferdi Tayfur'a çok yakışan ay yıldızlı bayrağımızı yine Buhara, Semerkand'ta ve Anadolu'da yizyıllardır kutsal mekanlara işlenen bir Türk kubbe motifinin üzerine kazındı ve hilalin içine sülüs yazı tarzı ile " Hüvel Baki - Baki olan O'dur. Sadece Allah'tır. " yazıldı. Ahlat'a atalarımızın kazıdığı Hendesi- Türk sonsuzluk yıldızı motifi ile de mezar baş taşının yanları süslendi. Mezar baş taşının arka en üst kısmındaki ay yıldızın içine ise sülüs yazı tarzı ile " İkili "Hu" O Allâh " yazıldı. Alt kısmına aynı teknik ile "Ruhuna Fatiha" ve orta kısmına "Yeryüzünde var olan her şey fanidir." yazıldı.

MEZAR TAŞINDAKİ YAZI VE MOTİFLER HAT VE TEZHİP USTASI MESUT DİKEL TARAFINDAN YAPILDI

Ferdi Tayfur Türk sanat tarihine adını şerefle yazdırdı. Kabri de Türk tarihinin ve eşsiz motifleriyle süslendi. Köklerine bağlı bir sanatçıya çok yakıştı. Selçuklu'dan Ramazanoğlu ve Cumhuriyet'e, Ahlat'tan Adana'ya uzanan bir tarih kazındı. Mezar taşının ön ve arka yüzündeki tüm yazı ve motifler, Hat ve tezhip üstadı Mesut Dikel'in kaleminden çıkmış olup tamamen orjinaldir ve ilk defa burada kullanılmıştır.