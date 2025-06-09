Ferdi Tayfur Hayranından Anlamlı Vefa

Ferdi Tayfur Hayranından Anlamlı Vefa
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Mersin'de yaşayan Mustafa Adaklı, arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un anısına, oturduğu binanın giriş duvarına gençlik fotoğrafının yer aldığı ışıklı pano yaptırdı. Sanatçıya duyduğu hayranlıkla dikkat çeken Adaklı, Ferdi Tayfur'un vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

MERSİN'de yaşayan Mustafa Adaklı, oturduğu binanın giriş duvarına, hayranı olduğu sanatçı Ferdi Tayfur'un gençlik fotoğrafının yer aldığı ışıklı pano yaptırdı.

Silifke ilçesinde yaşayan Mustafa Adaklı, hayranı olduğu arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından çok üzüldüğünü söyledi. Çevresinde, Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen Adaklı, oturduğu binanın giriş duvarına, üzerinde sanatçının gençlik fotoğrafının olduğu ışıklı pano yaptırdı. 350 avroya mal olan pano, mahallelinin ilgisini çekti ve sosyal medyada da sıklıkla paylaşıldı.

Sanatçıya hayranlığının çocukluk yıllarına dayandığını belirten Mustafa Adaklı, "1978'den bu yana dinliyorum. Fanatiği olduğumu söyleyebiliriz. Annem ve babamın vefatında bile bu kadar sarsılmadım. Onlara da elbette üzüldüm ama bu başka bir duygu. Mezarına da gitmek istiyorum. İnsan ailesinden biri gibi düşünüyor, o kadar sevdim" diye konuştu.

Adaklı'nın eşi Seda Adaklı ise "Eşim Ferdi Tayfur'un vefatından sonra 1 ay boyunca evin içinde ağladı, çok üzüldü. Böyle bir pano yaptırmak istediğini söylediğinde başta karşı çıktım ama sonra saygı duydum. Şimdi ikincisini de yaptıracağını söylüyor" dedi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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