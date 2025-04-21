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Ferdi Tayfur Anısına Konserle Anıldı

Ferdi Tayfur Anısına Konserle Anıldı
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Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 'Ferdi Tayfur Anısına - Hatıran Yeter' konseriyle Başkent'te anılarak eserleriyle dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, "Ferdi Tayfur Anısına - Hatıran Yeter" konseriyle Başkent'te anıldı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca düzenlenen konserde, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Tayfur'un hafızalara kazınan eserleri sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı, Tayfur'un sevilen parçaları "Hatıran Yeter", "İçim Yanar", "Bana da Söyle" ve "Sensiz Bomboş Kaldı Bizim Sokaklar"ı seslendirerek, geceye katılanlara nostalji dolu anlar yaşattı.

Dinleyiciler de şarkılara, telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Konser sırasında Ahmet Selçuk İlkan, Tayfur ile olan anılarını da dinleyicilerle paylaştı.

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Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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