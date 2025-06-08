Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne aldı. Yalıkavak'taki özel bir mekânda gerçekleştirilen konserle sezonu açan Diva, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine, usta besteci Yıldırım Gürses'in "Gençliğe Veda" adlı eseriyle başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve zarif sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Müzikseverlere adeta bir sanat müziği şöleni yaşatan Diva, bu kez alışılmışın dışında anlara da imza attı.

BOL BOL DANS ETTİ, EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde enerjisiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, sahnede bol bol dans etti. Hayranlarıyla şakalaşan, gülücükler saçan Diva, sahnede bu denli neşeli ve hareketli görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Ersoy'u bu kadar eğlenirken görmek pek mümkün değil. 9 Haziran'da 73 yaşına girmeye hazırlanan sanatçıya, sahne aldığı mekânda erken doğum günü sürprizi yapıldı. Pasta ve alkışlar eşliğinde kutlanan doğum günü, sanatçıyı duygulandırdı. Diva, "Bu geceyi unutamam" diyerek teşekkür etti.