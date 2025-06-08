Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı

Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
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Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı
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Bülent Ersoy, Bodrum Yalıkavak'ta sahne aldığı mekânda yaz sezonunu açarken izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca enerjisiyle dikkat çeken Ersoy, sahnede dans edip hayranlarıyla neşeli anlar yaşadı. Genelde ağır başlı tavırlarıyla tanınan sanatçının bu keyifli performansı izleyicilerden tam not aldı.

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne aldı. Yalıkavak'taki özel bir mekânda gerçekleştirilen konserle sezonu açan Diva, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine, usta besteci Yıldırım Gürses'in "Gençliğe Veda" adlı eseriyle başlayan Bülent Ersoy, güçlü sesi ve zarif sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Müzikseverlere adeta bir sanat müziği şöleni yaşatan Diva, bu kez alışılmışın dışında anlara da imza attı.

Bülent Ersoy'dan alışılmadık sahne! Diva bu kez yerinde duramadı

BOL BOL DANS ETTİ, EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde enerjisiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, sahnede bol bol dans etti. Hayranlarıyla şakalaşan, gülücükler saçan Diva, sahnede bu denli neşeli ve hareketli görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Ersoy'u bu kadar eğlenirken görmek pek mümkün değil. 9 Haziran'da 73 yaşına girmeye hazırlanan sanatçıya, sahne aldığı mekânda erken doğum günü sürprizi yapıldı. Pasta ve alkışlar eşliğinde kutlanan doğum günü, sanatçıyı duygulandırdı. Diva, "Bu geceyi unutamam" diyerek teşekkür etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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