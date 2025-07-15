Gökhan Tepe, Van Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Gökhan Tepe, Van Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı
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Şarkıcı Gökhan Tepe, Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde konser vererek hayranlarıyla buluştu. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in eserlerini seslendirdi.

Şarkıcı Gökhan Tepe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.

Konserde hayranlarıyla buluşan Tepe, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'i sahnesinde yad ederek merhum sanatçıların eserlerini de seslendirdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Tepe, konsere katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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