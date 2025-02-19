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Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya üzerinden sevenlerinden dua istedi. Tayfur, yaptığı paylaşımda "Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" dedi.

Babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından kuzenleri ve kardeşleriyle sorunlar yaşayan Tuğçe Tayfur, son paylaşımında sevenlerinden dua istedi.

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Muhammet Aydın ile evliliğinden dünyaya gelen ilk kızı bir yaşına girmeden yeniden hamile kalan Tuğçe Tayfur, son paylaşımında hayranlarından dua istedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi

Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıosman kara:

Atacağanız başlığın yapacağanız haberin altı üstü konturole gidiyor!!!

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Haber YorumlarıBaki Ertaş:

Seni ancak babanın duası kurtarır eğer alaildiysen yoksa Allah ayrdımcın olsun.

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