Murat Boz, Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Coştu

Murat Boz, Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Coştu
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Murat Boz, Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Coştu
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Murat Boz, Manisa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken Ferdi Tayfur'u da andı.

Manisa Murat Boz ile coştu

MANİSA - Sevilen sanatçı Murat Boz, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda verdiği konserde, on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan ünlü şarkıcı Murat Boz ile coşku dolu anlar yaşadı. Boz, "Adını Bilen Yazsın", "Özledim", "İki Medeni İnsan", "Geri Dönüş Olsa" gibi sevilen şarkılarını gece boyunca dinleyicilerle tek bir ağızdan söyledi.

Boz, ocak ayında hayatını kaybeden duayen sanatçı Ferdi Tayfur'u da sahnesinde anarak "Ben de Özledim" şarkısını seslendirdi. Ünlü sanatçı, "Adını Bilen Yazsın" şarkısında sahneden inerek, şarkıyı hayranlarıyla beraber söyledi. Engelli hayranlarıyla da kucaklaşan sanatçı, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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