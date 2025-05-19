Adana'da yapılan Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı açıldı

Adana'da yapılan Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı açıldı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde Adana'nın Sarıçam ilçesinde inşa edilen Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı açıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde Adana'nın Sarıçam ilçesinde inşa edilen Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı açıldı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Sarıçam Belediyesinin çalışmalarıyla tamamlanan proje, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, Ülkü Ocakları temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete girdi.

Durmaz, açılışta yaptığı konuşmaya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 106 yıl önce bugün Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlattığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturduğunu belirten Durmaz, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Müzenin Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un anısını yaşatacak önemli bir eser olduğuna işaret eden Durmaz, projenin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin vizyonuyla hayata geçtiğini anımsattı.

Bahçeli'nin, büyük bir Ferdi Tayfur hayranı olduğunu aktaran Durmaz, Çukurova'nın yanık sesi Ferdi Tayfur'un adını taşıyan sanat merkezinin, Türk kültürünün mirası olarak Adana'ya kazandırıldığını kaydetti.

Sanat merkezinin, amfitiyatrodan düğün salonuna, sanat atölyelerinden kafeteryaya, yürüyüş parkurundan müzeye kadar her detayın Ferdi Tayfur'un şarkılarından ilham alınarak tasarlandığını anlatan Durmaz, tesisin sadece sanat merkezi değil, aynı zamanda sevgi, saygı ve birlik duygularını yaşatacak kültür köprüsü olduğunu belirtti.

Sadir Durmaz, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a, belediye çalışanlarına, meclis üyelerine, teşkilat mensupları ve destek veren tüm kurumlar ile bu anlamlı projenin fikir babası Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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