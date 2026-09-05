Ünlü isimlere Boğaz'da yıkım şoku: 4 bin 141 yapı listede

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak ve mevzuata aykırı yapılarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı. İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'da bulunan 4 bin 141 yapı için yıkım ihalesine hazırlanırken, listede ünlü sanatçı ve iş insanlarının taşınmazlarındaki bazı ek yapılar da yer aldı. Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın ve Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra İshak Alaton, Hacı Ömer Sabancı ve Mustafa Koç'un isimleri de kayıtlarda dikkat çekti.

SARIYER İLK SIRADA

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki yıkım listesinde en büyük pay Sarıyer'e ait. İlçede 1.982 yapı için işlem bulunurken, listede çok sayıda tanınmış ismin taşınmazı da yer alıyor.

LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Sarıyer'deki kayıtlarda Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın ve Mehmet Ali Erbil'in isimleri bulunuyor. İş dünyasından ise İshak Alaton ve Hacı Ömer Sabancı'nın isimleri öne çıkıyor. Beşiktaş'taki listede de Mustafa Koç ve hissedarları ile Saffet Ulusoy ve hissedarları yer alıyor.

BALKON, ÇATI VE GARAJLAR DA LİSTEDE

Yıkım kararlarının yalnızca ana binalara ilişkin olmadığı görülüyor. Zabıta kayıtlarında kaçak balkonlar, çatı değişiklikleri, garajlar ve bahçe düzenlemeleri gibi sonradan yapılan eklentiler de yer alıyor. Bu nedenle haber dilinde “ünlülerin villaları tamamen yıkılacak” yerine, “taşınmazlarındaki mevzuata aykırı eklentiler yıkım listesinde” ifadesini kullanmak daha isabetli.

22 EYLÜL'DE İHALE YAPILACAK

4 bin 141 yapı için yıkım sürecinde kritik tarih 22 Eylül olarak açıklandı. Bu tarihte yıkım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.