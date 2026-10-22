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TUSAŞ, KAAN'ın uçuş görüntülerini Ferdi Tayfur'un şarkısıyla paylaştı

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TUSAŞ, KAAN'ın uçuş görüntülerini Ferdi Tayfur'un şarkısıyla paylaştı
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TUSAŞ, 5'inci nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın siyah beyaz görüntülerini merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ben de özledim' şarkısıyla paylaştı. Paylaşımda KAAN'ın uçuşu ve TUSAŞ'ın teknik ekibinden görüntüler yer alıyor.

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ), yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5'inci nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ı merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ben de özledim' şarkısıyla paylaştı.

Tusaş'ın sanal medya hesabında, Milli Muharip Uçak KAAN'ın siyah beyaz görüntüleri paylaşıldı. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Ben de özledim' şarkısı ile yapılan paylaşımda, KAAN'ın uçuşu ve TUSAŞ'ın teknik ekibinden görüntüler yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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