Yıllar sonra ortaya çıktı! Ferdi Tayfur şarkılarını bu dükkanda bestelemiş

Adana'nın Seyhan ilçesinde saz ustalığı yapan Mehmet Kaçar, arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'la olan hatıralarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

"O ZAMANLAR GARİBAN GENÇ BİR ÇOCUKTU"

60 yıldır saz yapımı ile ilgilenen Kaçar, Ferdi Tayfur'un dükkanına gelip burada kendisinden saz istediğini belirterek, "Ferdi Tayfur o zamanlar gariban genç bir çocuktu, gelirdi yanıma dükkanda saz çalarak şarkılarını söylerdi. Burada dört beş saat saz çalardı" diye konuştu.

"5-6 SENE BURAYA GELEREK 4 BESTE YAPTI"

Tayfur'un 4 bestesini dükkanında yaptığını aktaran Kaçar, "5-6 sene böyle devam ederek burada 4 beste yaptı. Bestelerde genellikle eksikleri oluyordu biz burada düzeltiyorduk. O besteleri hazırlayana kadar 2-3 senesi geçti. Bana, geceleri kahveye gitmeyeyim sazım ile gece vaktimi geçiririm diyerek kendisi için saz yapmamı istedi ben de burada kendisine bir saz yaptım" ifadelerini kullandı.

"ADANA ÇOCUĞUYUM DİYORSUN NE İŞİN VAR BURADA"

O günlerden bahseden Kaçar, "Senin burada ne işin var diye sordum. Adana çocuğuyum, yiğidim, cesurum diyorsunuz ama bu dükkândan dışarıya çıkamıyorsunuz anca bana çağırıp bağırıp anlatıyorsunuz. Erol'un kahvesine git orada bağırıp söylesen sana yeter der diye takılırdım" dedi.

"İLK ŞARKISINI ÇIKARACAĞI ZAMAN ÇOK DUYGULANDIM"

Usta sanatçı ilk şarkısını çıkaracağı zaman çok duygulandığını anlatan Kaçar, "Günün birinde bestelediği şarkıları söylemeye gitmiş. Kır Çiçekleri, Akşam Güneşi, Yadeller, Mapushane, bu şarkıları bestelemişti. Bir gün otobüste gelirken Akşam Güneşi'nin müziğini duydum, eyvah bu şarkıyı söylemiş dedim. Yanıma gelerek ağabey nasıl durumlar diye sordu, ben de vallahi kimse seni tutamaz artık dedim" ifadelerini kullandı.

"FERDİ TAYFUR İLE İLGİLİ OLAN HER ŞEY BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR"

Sanatçının vefatının kendisini derinden sarstığını belirten Kaçar, "Dükkana gelirdi birlikte saz çalardık, bestelediği parçaları incelerdik. Vefatı beni çok etkiledi. Ferdi ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum beni çok duygulandırıyor. Kendisini çok severdim, çok ağırbaşlı, temiz, çok terbiyeli bir insandı. Şarkılarını dinleyemiyorum, dinlediğimde çok duygulanıyorum" dedi.

"GARİBAN HALİ HALİNİ ŞARKILARINDA ÇOK İYİ YANSITIRDI"

Kaçar, son olarak Ferdi Tayfur'un halk tarafından çok sevilme nedenlerinden bahsederken, "Gariban hali vardı, halini şarkılarında çok iyi yansıtırdı, halk da bu yüzden kendisini çok sevdi" diye konuştu.